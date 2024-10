Addio al test d’ingresso di Medicina, Brunetto: “Si elimina una farsa. Per risolvere la carenza di specialisti servono altri incentivi”

Novità. Niente più test d’ammissione per accedere ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. Via libera della Commissione del Senato al disegno di legge delega volto a rivedere le modalità di accesso, che il governo vorrebbe rendere operativo già dall’anno accademico 2025-2026. Resta il numero chiuso, ma con un primo “semestre-filtro” libero dopo il quale si formerà una graduatoria nazionale.

L’obiettivo della riforma è la riorganizzazione del sistema delle professioni medico-sanitarie, per consentire una selezione più equa, basata sulle competenze acquisite degli studenti. L’accesso sarà infatti regolato attraverso crediti formativi, esami caratterizzanti e la posizione raggiunta nella graduatoria nazionale.

Il tema del test d’ingresso alla facoltà di medicina e, più in generale, quello dei correttivi per rimpinguare le iscrizioni al corso di laurea è stato trattato più volte da Brunello Brunetto, consigliere regionale uscente e, soprattutto, già primario di rianimazione del San Paolo di Savona e del San Giuseppe di Cairo.

“In qualità di consigliere regionale – ricorda – ero stato fra coloro che avevano caldeggiato questa soluzione. Tenendo ben presente, tuttavia, due ordini di problemi. Il primo: i risultati di questa misura si vedranno come minimo tra dieci anni (calcolando i sei anni di corso accademico per il conseguimento della laurea e poi altri quattro, in media, per la specializzazione o i corsi di medicina generale). Il secondo ordine di problemi è dato dal fatto che gli atenei attualmente sono strutturati per accogliere un certo numero di studenti, perciò potrebbero esserci difficoltà ad erogare un’offerta formativa adeguata, alla luce dell’accresciuto numero di ragazzi”.

Per Brunetto, comunque, si tratta di un passo importante, in quanto “si va finalmente ad eliminare la farsa (perché di farsa si trattava) del test di ammissione, che conteneva domande di cultura generale discutibili e, alla fine, diventava un gioco alla roulette influenzato da molti fattori (lo studente quel giorno poteva non essere in forma o rendere come effettivamente poteva). Tolte queste variabili, ora chi sarà davvero motivato a fare il medico potrà accedere al corso di laurea, sarà poi la ‘selezione naturale’ a scremare, tra i mille ragazzi iscritti, i duecento che arriveranno alla laurea”.

Brunetto sottolinea come le ricadute di questa decisione abbiano una prospettiva “a lungo termine. Non si tratta di una soluzione che risolverà immediatamente la carenza di medici e specialisti. Per venire a capo di questo problema occorrerà ragionale su ‘temi incentivanti’ quali la mia proposta di guidare le ammissioni alle scuole di specializzazione sulla base delle necessità del sistema sanitario. Un esempio? Se mancano cento anestesisti, allora bisognerà fare in modo che gli studenti laureati vengano convogliati sulla specializzazione in anestesia e rianimazione, riducendo o bloccando per qualche tempo l’accesso alle altre specialità. Una misura che auspico possa essere valutata a livello nazionale e che, credo, possa riequilibrare il numero di specialisti di qui a qualche anno, senza la presunzione che possa rappresentare una soluzione dai risultati immediati”.