Ad Albissola Marina flashmob per ricordare il naufragio di Lampedusa

Albissola Marina. Proseguono gli “eVenti di Pace” promossi dalla Fondazione Diocesana Comunità Servizi e dalla Caritas della Diocesi di Savona-Noli. Giovedì 3 ottobre sarà la Giornata della Memoria e dell’Impegno: alle ore 19 in piazza della Concordia ad Albissola Marina ci sarà un flashmob per commemorare il naufragio di Lampedusa del 2013. La tragedia provocò 368 morti accertati e circa 20 dispersi presunti, numeri che la pongono come una delle più gravi catastrofi marittime nel Mediterraneo dall’inizio del XXI secolo.

Chi intende partecipare è invitato a vestire totalmente di bianco. “Accendiamo una candela nel silenzio”, è l’appello degli organizzatori. Da giovedì 3 a domenica 6 ottobre dalle ore 16 alle 19 nello Spazio Rossello (ingresso da piazza Lam), sempre ad Albissola Marina, sarà possibile visitare una mostra d’arte contemporanea della pittrice afghana Qasemi Massuma.

Nell’ambito della rassegna “Musica e Santi” 2024 e in occasione della festa di san Francesco d’Assisi venerdì 4 ottobre alle ore 21 nella Concattedrale San Pietro a Noli il Mal D’Estro Ensemble terrà il “Concerto della pace”, organizzato insieme alla Filarmonica Amici dell’Arte e in collaborazione con il Comune, Officina della Pace di Savona, Noli Social Club e Officina Musica del Golfo. La serata presentata da Mauro Barbieri porrà in evidenza il tema della pace e del rifiuto della violenza e del ricorso alle armi.

Dopo un commento sul compatrono d’Italia, che scelse la pace e la non violenza come stile di vita, si proseguirà con brani di Fossati, Dalla, Cohen, De André, Modugno, Gaber e Vivaldi e alcune letture. L’ensemble è formato da Marta Giardina alla voce, Alessandro Delfino al pianoforte, Marco Pizzorno alla chitarra acustica, Bruno Giordano a sassofono e clarinetto, Claudio Massola a clarinetto basso e flauti barocchi e Leonardo Saracino alle percussioni. L’ingresso sarà libero.