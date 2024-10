Ad Albenga il “Kino Riviera Festival” con filmmaker provenienti da tutta Europa

Albenga. Dal 16 al 20 ottobre ad Albenga artisti provenienti da tutta Europa gireranno cortometraggi che saranno presentati nell’ambito del “Kino Riviera Festival”.

L’iniziativa dell’Associazione Culturale Gallery Palazzo San Siro Albenga toccherà attraverso l’arte, la musica e i cortometraggi tematiche di attualità.

I vari partecipanti all’iniziativa, in piena libertà intellettuale, proporranno infatti i loro cortometraggi, girati esclusivamente sul territorio ingauno durante la serata conclusiva dei lavori (sabato 19 ottobre) a tutti i partecipanti nello spazio libero all’aperto retrostante l’Associazione Culturale Gallery P. San Siro, alla scalinata di Vico Al Monte, In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà presso l’Auditorium San Carlo in Via Roma.

Afferma Annamaria Vercellino dell’Associazione Culturale Gallery Palazzo San Siro: “Il valore del Kino Riviera Festival è di favorire un interscambio artistico culturale europeo. Il nostro territorio avrà un grande ritorno di immagine a livello internazionale. Ringraziamo la Fondazione De Mari per l’importante sostegno”.

A chi volesse avere ulteriori informazioni può visitare i canali Facebook e Instagram di Kino Riviera, Palazzo San Siro o su EVENTBRITE.it: Kino Riviera 2024 Albenga.

Per ulteriori contatti inviare una mail a associazioneculturalegallery@gmail.com o kinoriviera@gmail.com

Il 18 ottobre alle ore 21.00 nella cattedrale di San Michele concerto d’organo.