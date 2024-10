A Varigotti inaugurazione e benedizione del campanile restaurato

Finale Ligure. Nel 400esimo anniversario della costruzione della chiesa la Parrocchia San Lorenzo Martire, nella frazione Varigotti, celebra la memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario, compatrona insieme proprio a san Lorenzo. Venerdì 11 ottobre alle ore 16:30 sarà esposto il Santissimo Sacramento per l’adorazione eucaristica silenziosa, cui seguirà il rosario, la benedizione e la messa. Per l’occasione sabato 12 ottobre alle ore 16:45 nel piazzale tra la chiesa e l’oratorio alla presenza delle autorità civiche sarà inaugurato e benedetto il campanile, divenuto un nuovo e importante monumento d’interesse storico, artistico e culturale del Finalese a seguito del poderoso e virtuoso restauro che lo ha interessato dallo scorso febbraio.

L’intervento ha permesso di riportare alla luce le decorazioni e le colorazioni antiche e originali, datate tra la fine del ‘600 e l’inizio del ‘700, e ridonato alla torre il suo aspetto originale, tanto da essere dichiarata dagli organi competenti come “unicum” nel contesto geografico locale. Al termine dell’evento l’Associazione Campanari Liguri eseguirà un concerto. Le cinque campane di Varigotti torneranno, come un tempo, a suonare manualmente secondo l’antico sistema a “cordette”. Il concerto darà risalto alle antiche tradizioni locali.

Seguiranno alle ore 17:30 il rosario e alle 18 la messa, durante la quale sarà amministrato il sacramento dell’unzione degli infermi ai malati e agli anziani della comunità che lo desiderano. Alle ore 21 in chiesa si terrà una serata di approfondimento sulle fasi del restauro del campanile con la proiezione di fotografie storiche e diapositive e particolare attenzione alla storia delle campane.

Domenica 13 ottobre alle ore 16 sarà officiata la messa solenne, seguita dalla tradizionale processione animata dal Corpo Bandistico Parrocchiale Maria Pia. L’effigie mariana del 1730 e di gusto spagnolo sarà portata a spalla dai portatori di Varigotti e della Madonna del Carmine di Finalborgo. Il corteo sacro partirà dalla chiesa, proseguirà nel borgo vecchio e rientrerà nella parrocchiale, dove sarà impartita la benedizione eucaristica.

Al termine nel giardino della scuola materna è previsto un momento di convivialità con ricco rinfresco ad offerta libera. Il ricavato andrà a favore della parrocchia per sostenere i grandi lavori di restauro, che proseguiranno nei prossimi mesi sul tetto e sui muri esterni della chiesa. La messa delle ore 18 non sarà celebrata. “Ringraziamo tutti coloro che in questi anni ci hanno sostenuti con il loro generoso aiuto e invitiamo tutti a partecipare a questi importanti appuntamenti”, dice la parrocchia.