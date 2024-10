A Savona il casting per un’importante produzione cinematografica

Savona. Casting per un’importante produzione cinematografica che verrà realizzata in Liguria nel 2025. Ad organizzarlo è la Creative Academy, scuola di recitazione e regia cinematografica e doppiaggio di Savona, in collaborazione con Starfilm Liguria. L’appuntamento è per sabato 12 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 18.30, in corso Vittorio Veneto 31.

Il casting, a cui sarà presente anche il regista del film, il savonese Enrico Bonino, è volto a cercare varie figure nella fascia d’età compresa tra i 13 e 40 anni per figurazione semplici, speciali e piccoli ruoli.

“Preferibilmente – spiegano gli organizzatori – si ricercano persone con esperienze recitative pregresse o comunque esperienze video, per alcuni ruoli non è necessaria una preparazione specifica, ma saranno preferite persone fortemente motivate e soprattutto in grado di dimostrare serietà e affidabilità. Nell’occasione ci sarà anche la possibilità di approfondire l’offerta formativa della Creative Academy – Scuola di Cinema e doppiaggio di Savona in partenza con i corsi dell’anno accademico 2024/25”.