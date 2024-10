A Savona e online formazione missionaria con le “suore della Neve”

Savona. In preparazione e in seguente concomitanza con l’anno del venticinquesimo giubileo universale ordinario Chiesa cattolica (2025) le Figlie di Nostra Signora della Neve promuovono un ciclo di incontri di formazione che tratteranno il tema della missione da più punti di vista. Il primo sarà sabato 12 ottobre alle ore 10:30 presso la scuola dell’infanzia Nostra Signora della Neve e Regina Margherita, in viale Dante Alighieri 3, al Prolungamento di Savona con il docente genovese don Gianfranco Calabrese, il quale parlerà de “Il fondamento biblico della missione” (accoglienza alle 9:30).

I successivi si svolgeranno ogni secondo giovedì del mese dalle ore 20:30 alle 21:30 sulla piattaforma Google Meet (link: https://meet. google.com/ygx-gamd-vpx). Il 14 novembre i missionari della Fraternità San Carlo parleranno de “L’esperienza comunitaria della missione”, il 12 dicembre padre Lino Panizza di come “Incontrare Cristo nel povero”, il 9 gennaio don Eugenio Nembrini del “Giubileo: occasione di Speranza missionaria”.

Il 13 febbraio il carmelitano padre Federico Trinchero della “Croce e missione”, il 13 marzo saranno portate alcune testimonianze di laici impegnati nelle missioni, il 10 aprile il vescovo di Tortona monsignor Guido Marini affronterà il tema “Essere missionari nel quotidiano”. Infine il 30 maggio e il 1° giugno ci sarà il pellegrinaggio giubilare della congregazione a Roma.

Per ulteriori informazioni si può fare riferimento al Coordinamento Amici della Missione telefonando a suor Patrizia (cellulare: 3408171395) o suor Francesca (cellulare: 3476898440) oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo miss.adozioni@tiscali.it.