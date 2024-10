A Savona convegno di Uil e Uiltucs Liguria sulle politiche del turismo, andamenti e prospettive

Savona. La Uil Liguria e la Uiltucs Liguria organizzano un convegno alla presenza di istituzioni locali e associazioni di settore per analizzare gli andamenti e le prospettive del turismo nella provincia di Savona. Il convegno si terrà presso la Sala Rossa del comune di Savona il giorno 9 ottobre 2024 alle ore 14.30, con il patrocinio del Comune di Savona.

Oltre alle principali associazioni datoriali del turismo e del commercio, saranno presenti istituzioni locali. Per la Uil Liguria, sarà presente il commissario straordinario Emanuele Ronzoni, oltre al segretario generale della Uiltucs Liguria Riccardo Serri.

“Ci siamo chiesti in quale modo, come sindacato, potessimo essere portatori di proposte utili allo sviluppo di un settore economico come quello turistico, di basilare importanza per la provincia di Savona e non solo – commenta Roberto Fallara, segretario regionale Uiltucs Liguria – Ci siamo posti così in un’ottica di ricerca di proposte concrete, confrontate con tutti gli attori del settore, comprese le istituzioni. Parliamo di una città, candidata a Capitale italiana della cultura, che rappresenta in termini di capacità di attrazione turistica un contenitore molto importante, come lo è l’intera provincia di Savona, per tutta la nostra regione” conclude.