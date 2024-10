A Finalborgo una cerimonia in ricordo del pogrom del 7 ottobre 2023

Finale Ligure. L’Associazione Italia Israele di Savona e la Centofiori Eventi di Finale Ligure con il patrocinio del Comune di Finale Ligure organizzano per domani, giovedì 10 ottobre, alle ore 21 presso Auditorium Santa Caterina in Finalborgo una “cerimonia di ricordo del terribile pogrom del 7 ottobre 2023 durante in quale i terroristi di Hamas massacrarono barbaramente oltre 1200 civili israeliani e ne rapirono oltre 250 (molti dei quali sono già stati assassinati dall’organizzazione terroristica)”.

“Il pogrom del 7 ottobre è stato il più efferato massacro di Ebrei dalla fine della seconda guerra mondiale: fu premeditato e portato a termine nel più sadico dei modi, una vera e propria caccia all’Ebreo, obbedendo all’ordine dei leaders di Hamas di procurare alle vittime più sofferenza possibile. E in effetti ciò di cui sono state oggetto le vittime non è nemmeno immaginabile”.

“In ricordo delle povere vittime e per riflettere sul moderno antisemitismo verrà proiettato il docufilm ‘Dolore e Paura’ di Federica Iaria, testimonianze, immagini e riprese anche molto crude, ma questo è stato e questo occorre ricordare. Una riflessione importante anche sul tema degli indicibili stupri di massa cui sono state vittime le donne israeliane il 7 ottobre, che non hanno risparmiato bambine, anziane, invalide”.

L’evento, aperto al pubblico, non è consigliato ai minori di anni 18. Si invita chi vuole presenziare a ricordarsi che è un invito alla preghiera per oltre 1200 vittime innocenti, fra le quali molti neonati, orrendamente e sadicamente trucidati.