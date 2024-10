A Cisano inaugurato il nuovo parcheggio da 20 posti auto, il sindaco: “Primo passo per pedonalizzare il centro storico”

Cisano Sul Neva. E’ stato inaugurato questa mattina, alle 11, il nuovo parcheggio pubblico, in via Colombo a Cisano sul Neva. Venti i posti auto disponibili. Situato in adiacenza all’Ufficio Postale e alla Scuola Primaria e dell’Infanzia “G. Comanedi”.

Con un investimento di circa 200 mila euro, “l’amministrazione comunale Niero dà un’ulteriore risposta ad un’esigenza crescente non solo ai residenti ma anche dei tanti turisti, amanti degli sport outdoor, provenienti non solo dal Nord Italia ma anche dalla vicina Francia e dal Nord Europa che frequentano il paese e la Val Neva e Pennavaire, ormai quasi tutto l’anno”.

Il sindaco Massimo Niero annuncia il progetto di chiudere al traffico una parte del centro e l’arrivo del postamat: “Questo parcheggio è per noi importantissimo perchè ci dà la possibilità di pedonalizzare il centro storico: è la prima risposta alla chiusura futura di piazza Gollo. Stiamo facendo un piano ambizioso per fare parcheggi simili a questi in altre zone per consentire ai residenti e ai turisti di usufruire del centro storico in assenza di macchine. Uno dei 21 stalli verrà dedicato nei prossimi mesi a un postamat: abbiamo concluso un accordo qualche mese fa in modo da consentire alle Poste di fare il bancomat e offrire un servizio in più per la nostra collettività“.

Grazie alla nuova area parcheggio, situata a due passi dal centro del paese, “si può infatti raggiungere, rapidamente, a piedi, le botteghe, gli esercizi pubblici e di ristorazione, la farmacia e gli ambulatori medici e di prossimità che offre un paese che, negli ultimi 10 anni, ha registrato una crescita demografica del 10 per cento”.

I lavori eseguiti dall’impresa “Mainetto Bartolomeo di Mainetto Orazio & C.” ha previsto il rifacimento della muratura di sostegno e dell’illuminazione pubblica e la realizzazione di un camminamento pedonale e la piantumazione di nuove piante ornamentali.

La nuova area parcheggio si aggiunge alle due già disponibili, realizzate in adiacenza alla Statale 582 e collegate, direttamente, con il centro del paese dal passaggio pedonale adiacente alle Poste.