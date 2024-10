A Carcare inaugurato il point di Forza Italia dei candidati Testa e Vaccarezza

Carcare. “Non sarà aperto solo per la campagna elettorale, ma, se otterremo i consensi che ci auspichiamo, diventerà uno spazio pubblico di condivisione, dove i cittadini della Valbormida potranno confrontarsi e proporre istanze”. I candidati di Forza Italia Francesca Testa e Angelo Vaccarezza hanno accolto, questa mattina, simpatizzanti, elettori e amministratori per dare vita alla sede di via Sanguineti 6, a Carcare, messa a disposizione dall’ex sindaco Franco Bologna, che vuole diventare un punto di riferimento del territorio, un filtro tra il territorio e la Regione Liguria.

“Lo sviluppo della Valbormida è uno dei grandi temi della campagna elettorale, Francesca Testa ha origini carcaresi, la sua famiglia è radicata qui da sempre, e per me è stato un piacere essere al suo fianco in questa “corsa”, anche perchè questo comprensorio da tempo non ha un consigliere regionale, come Savona non ha da anni una rappresentanza nella giunta ligure, quindi direi il voto di noi due potrebbe dare questa doppia possibilità”, afferma Vaccarezza, aspirante futuro assessore regionale.

“Aver scelto un presidente come Marco Bucci, seppur i nostri avversari dicano che non conosce la Valbormida, è un punto di forza, visto che per nove anni ha lavorato a Ferrania e sa bene quali siano le esigenze della vallata – prosegue Vaccarezza – Con lui e il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, si potranno aprire scenari interessanti per il futuro”.

“La Valbormida ha bisogno di essere rappresentata in Regione, chiedo di votarmi per portare una voce forte da chi conosce bene il territorio”, conclude Francesca Testa.