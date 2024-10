A Cairo Montenotte un convegno sull’Intelligenza Artificiale

Cairo Montenotte. Venerdì 18 ottobre prossimo dalle 9 al Teatro Osvaldo Chebello di Cairo Montenotte, gentilmente concesso dall’amministrazione comunale, si terrà una Conferenza dal titolo: “L’Intelligenza Artificiale e i suoi effetti collaterali – prospettive, problemi etici e gestionali” ideata e organizzata dalla sezione provinciale di Savona dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) in collaborazione con il Lions Club Valbormida rivolta prevalentemente agli studenti delle scuole superiori Patetta di Cairo Montenotte e il liceo Calasanzio di Carcare ai quali i relativi Istituti concederanno crediti formativi.

Questa Conferenza ha lo scopo primario di richiamare l’attenzione del pubblico sulle nuove tecnologie informatiche che rivoluzioneranno la vita delle persone nel prossimo futuro.

Sei i relatori: Alessandro Berta, direttore Generale Unione Industriali di Savona che tratterà il tema “Come impatterà l’ Intelligenza artificiale sul mondo del lavoro”; Duccio Bucicicardi, responsabile per l’Asl2 del Savonese della struttura semplice di radiologia che tratterà il tema “Intelligenza artificiale in medicina: un nuovo patto per la salute tra l’uomo e tecnologia”; Mauro Demichelis, dottore commercialista, sindaco di Andora che parlerà dell’“Intelligenza Artificiale e futuro: potenzialità e vantaggi per l’economia ed i professionisti”; Fiorenza Giorgi, già giudice del Tribunale di Savona che tratterà il tema “Intelligenza artificiale: aspetti legali e responsabilità”; Sabina Sereno, psicologa e psicoterapeuta che svilupperà il tema “Psicologia e intelligenza artificiale: quale possibile scenario”; il Generale B corpo armato Luciano Repetto, presidente dell’Associazione Nazionale Artiglieri (sezione di Genova) che esporrà “Il processo decisionale militare e l’intelligenza artificiale”.

Moderatore della intensa mattinata sarà il giornalista Roberto Pizzorno.

I relatori che si alterneranno hanno il compito di illustrare lo stato attuale dell’arte e le possibili criticità nei vari abiti in cui questa tecnologia troverà le sue applicazioni: medico, lavorativo, legale e militare. La realizzazione della Conferenza è stata possibile grazie al contributo del Comune di Cairo Montenotte, del Distretto Lions 108 Ia3, del Conad e del supporto del Gruppo Ana di Cairo Montenotte.

Darà l’avvio alla conferenza il presidente della sezione Unuci di Savona Mario Mazzini e porteranno i loro saluti il sindaco del Comune di Cairo Montenotte Paolo Lambertini, il Governatore del Distretto Lions 108Ia3 Enzo Benza, il presidente nazionale Unuci Generale di Brigata in congedo assoluto Federico Sepe, la coordinatrice New voices multidistretto Lions 108 Italy Matilde Calandri, il responsabile distrettuale Lions tema nazionale Intelligenza Artificiale Riccardo Centi ed infine il presidente del Lions Club Valbormida Giorgio De Maestri.