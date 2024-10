300 mila euro per il park Sacro Cuore, Orsi attacca: “Non giochiamo con i soldi dei cittadini”. Russo: “E’ già di nostra proprietà”

Savona. Scontro sull’acquisto del parcheggio del Sacro Cuore a Savona proposta dalla giunta al consiglio comunale nella seduta di oggi pomeriggio. Il Comune comprerà il diritto di superfiche del parcheggio da Ata per 300mila euro.

“Vi parlo un po’ di me – esordice così il consigliere Fabio Orsi -. L’anno prossimo compio 50 anni e 15 anni fa ci siamo sposati. Abbiamo fatto due conti e abbiamo deciso di comprare casa, siamo andati in banca a chiedere quanto ci avrebbe dato. Ho chiesto quanto mi sarebbe costato fare i lavori, ho chiesto informazioni sul bene al notaio e ho chiesto all’amministratore del condominio se ci fossero spese in programma. Poi sono andato più volte per vedere com’era la zona. Mi sono convinto fosse la casa da acquistare, era tutto a posto, riuscivo a comprarla. Mi sono comportato da buon padre di famiglia, quello che non fa il passo più in là della propria gamba. Cosa facciamo noi oggi? Abbiamo chiesto quanto costa sistemarlo? Quanto costa metterlo a norma e fare gli interventi che consentono di stare tranquilli quando diluvia? Abbiamo chiesto a qualcuno di fare una perizia sul valore dell’immobile? Questo investimento è strategico se intervento costi benefici è accettabile”.

“Siamo noi che dovremmo decidere se è buona cosa comprare un bene di cui sappiamo solo il prezzo. Non sappiamo nulla di quello che un buon padre di famiglia dovrebbe fare con i soldi dei cittadini. Oggi la giunta ci propone una pratica che non so se sia buona o cattiva. Non dobbiamo giocare con i soldi dei cittadini. Chiediamo le informazioni per esprimere un voto consapevole”.

Segue l’intervento del consigliere Manuel Meles: “Non c’è uno straccio di documento su quella che potrebbe essere il costo e l’utilizzo. Nel 2013 era stato stimato un utile di 100mila euro l’anno. Stiamo andando a comprar eun bene che può essere messo a norma e reso funzionale e sappiamo quanto costa? Allora possiamo ragionare, in caso contrario è solo una spesa dei savonesi per fare risorse ad Ata. Se nessun privato si è fatto avanti, non viene il dubbio che gli oneri per sistemare e rendere funzionale l’immobile sono spropositati rispetto al benefico che si ottiene?”.

Il sindaco Marco Russo chiarisce: “Sono talmente sbalordito da quello che ho sentito che ho deciso di intervenire. Mi limito a ricordare che il parcheggio è già di proprietà del Comune, è stato messo nel piano delle alienazioni. Dobbiamo rilevare il diritto di superficie da Ata. Dobbiamo porci il problema della ristrutturazione ed è possibile renderlo agibile, anche con interventi graduali. “.

“Il diritto di superficie è fondamentale per poterlo usare – replica Orsi -. Volevamo solo sapere quanto ci costa e in quanto tempo è possibile renderlo fruibile. Dateci i numeri, così non ci fate fare il nostro mestiere“.