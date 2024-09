WhyBio, “Munta e China” e Asinollerfest: ecco cosa fare nel weekend

Savona. Sarà un weekend ricco di appuntamenti da non perdere, a partire dall’edizione speciale di WhyBio per il decimo anniversario dell’evento, all’edizione straordinaria della marcia non competitiva “Munta e China” a Rialto, dalla Festa d’Autunno con animali, trattori e tanto altro divertimento per grandi e piccini ad Albenga, fino alle Giornate Europee del Patrimonio ad Altare, per finire con il Parco Natura di Pietra Ligure e l’appuntamento “Asinollerfest”.

Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

EDIZIONE SPECIALE DI “WHYBIO?” PER IL DECIMO ANNIVERSARIO DELL’EVENTO

“WHYBIO? 2024” torna con un’edizione speciale in occasione del 10° Anniversario per un appuntamento che gli organizzatori definiscono “unico, esclusivo ed emozionante”. L’edizione 2024 sarà “la più coinvolgente ed incredibile” di sempre. Una vera “Total Experience” dove (anche grazie al focus “DONNE IN E-VOLUZIONE – viaggio nell’universo femminile”) situazioni uniche, immersive ed emozionali, vi proietteranno in un viaggio assolutamente fantastico.

“Abbiamo affrontato temi di interesse generale, abbiamo cercato di offrire un contributo su argomenti di attualità, abbiamo dato visibilità a produttori e prodotti, alla ricerca e all’innovazione, abbiamo dedicato spazi ed idee per eventi esclusivi. Non è stato certamente facile creare in ogni edizione contenuti sempre nuovi ed accattivanti, ma nonostante tutto siamo soddisfatti del nostro percorso. Ed ora via con l’edizione 2024 quella del 10° Anniversario, quella che per forza di cose dovrà essere UNICA ed INDIMENTICABILE” dicono gli organizzatori.

Leggi qui il programma completo

A RIALTO EDIZIONE STRAORDINARIA DELLA MARCIA NON COMPETITIVA “MUNTA E CHINA”

A 50 anni (e sette giorni) dalla prima edizione a Rialto edizione straordinaria di “Munta e China”, la marcia dell’allegria, non competitiva e aperta a tutti. Il percorso (di 10 km circa) si snoderà per le strade e i sentieri nel Comune di Rialto.

PROGRAMMA: apertura iscrizioni ore 8.00 presso località Chiesa. Partenza: ore 9.00. All’arrivo sarà aperto uno stand gastronomico per chi volesse fermarsi a pranzare.

Quote di iscrizione: adulti 10 euro, under 5 gratuito. L’iscrizione comprende due ristori lungo il percorso e attestato di partecipazione.Per iscrizioni e informazioni: 347 5074494 o via mail alla polisportivarialtese@libero.it

Qui i dettagli sull’evento

FESTA D’AUTUNNO: ANIMALI, TRATTORI E TANTO ALTRO DIVERTIMENTO PER GRANDI E PICCINI

Questo fine settimana oltre ai festeggiamenti per il Santo Patrono di Albenga si terrà la Festa d’Autunno a San Giorgio. La “Festa d’Autunno” nasce nel 2007 quando, dopo diverse edizioni della Mostra Ornitologica, alcuni parrocchiani ebbero l’idea di arricchire la manifestazione avvicinando il mondo dei bambini a quello degli animali e della natura.

Diventato appuntamento fisso per quanti hanno voglia di riscoprire l’emozione dell’approccio diretto e rispettoso con animali come galline, conigli, pappagalli, tartarughe, rapaci, struzzi, storioni e tanti altri. L’edizione 2024 si svolgerà il 28 e 29 settembre e avrà cucine aperte a pranzo e cena con possibilità di gustose merende nel pomeriggio grazie agli Amici del Michettin.

Qui le informazioni sulla manifestazione

A QUILIANO TORNA L’EVENTO “QUI SPORT”

Anche quest’anno l’Assessorato allo Sport della città di Quiliano, in collaborazione con la Polisportiva Quiliano ASD, promuove lo Sport a 360 gradi, dedicandogli un’intera giornata sabato 28 settembre.

La giornata inizierà nella mattinata, dalle ore 10,00 presso la Sala Consiliare, con il convegno dal titolo “Un record lungo 50 anni. La vita sott’acqua di Paolo Cappucciati”. Ad introdurre saranno l’Assessore allo Sport, Tiziana Bruzzone e il Sindaco, Nicola Isetta. Relatore Paolo Cappucciati, sommozzatore professionista ed ex CT della Nazionale Italiana FIPSAS che ci parlerà del suo nuovo record internazionale: 24 ore consecutive sott’acqua nel Golfo dell’Isola, a Spotorno. Moderatori del convegno: Alessandro Chiabra e Luisa Sicorello.

Seguiranno gli interventi di Giuseppe Corso, delegato provinciale CIP, Roberto Pizzorno, delegato provinciale CONI e Aureliano Pastorelli, presidente della Polisportiva Quiliano ASD. Al termine del convegno saranno premiati gli atleti e le atlete di Quiliano segnalati dalle loro società sportive e che si sono distinti nel corso dell’anno.

La giornata proseguirà nel pomeriggio dalle ore 14,30 in Piazza Costituzione dove sarà possibile provare le varie discipline sportive presenti sul territorio di Quiliano. Parteciperanno all’iniziativa i settori della Polisportiva Quiliano ASD: ginnastica ritmica, volley, calcio, equitazione, karate, bike. Saranno inoltre presenti H.P. Savona in line e le scuole di danza ASD Latin Studio, Scuola Danza Cherie e Time for Dance ASD. Sarà una importante giornata dedicata allo Sport e un’occasione per conoscere e provare gli sport praticati sul territorio.

Qui le informazioni sull’evento

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO: AD ALTARE UNA DOMENICA ALL’INSEGNA DEL GUSTO LIBERTY

Giornate Europee del Patrimonio 2024. Domenica 29 settembre, presso la Sala Conferenze di Villa Rosa, si terrà “Altare Liberty Day. Il Novecento ad Altare: vita sociale e cultura tra tradizione e gusto liberty”.

Alle ore 16 Caterina Olcese presenterà “Progetti e oggetti nell’epoca del Liberty: esempi illustri di un linguaggio internazionale”. Alle ore 16,30 Alberto Saroldi proporrà “Il Liberty di Villa Rosa: decori e arredi”. A moderare l’incontro Valentina Fiore.

Alle ore 17,30 visita guidata a Villa Rosa a cura di Valentina Fiore e Michela Murialdo. Necessaria la prenotazione.

Per informazioni contattare via mail info@museodelvetro.org o i numeri 019584734 e 3775539880.

Qui il programma completo

AL PARCO NATURA DI PIETRA LIGURE L’APPUNTAMENTO “ASINOLLERFEST”

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd Asinolla e il parco natura di Pietra. Sabato 28 settembre alle ore 10 e alle ore 18 giretto nel parco con i cavalli. Alle 11 colazione per gli asinelli. Ore 15 percorso erbe aromatiche. Ore 16,30 giochi di squadra.

Domenica 29 settembre alle ore 10 giretto nel parco con i cavalli. Ore 11 “A spasso con Santiago”, il pony dalle mille sorprese ed emozioni. Ore 14 saluto agli asinelli. Ore 15 “Trekking con storie”. Ore 16 caccia al tesoro degli animali.

Lo staff sarà a disposizione nel weekend per le attività con asini e cavalli su prenotazione. PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.