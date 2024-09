Villanova, lutto per la scomparsa di Pietro “Zanna” Zanatta: aveva solo 20 anni

Villanova d’Albenga. Notizia terribile per il comprensorio ingauno, che piange la scomparsa di un giovane. È scomparso Pietro “Zanna” Zanatta, venuto a mancare all’età di soli 20 anni. Ha lasciato la mamma Tanya, il papà Paolo, una sorellina, Joanie, i nonni e gli zii.

Il rosario sarà recitato venerdì 27 settembre, alle 20.30, presso la chiesa Santa Maria del Soccorso di Villanova, dove la salma giungerà nel pomeriggio. I funerali saranno celebrati, nella chiesa di Santo Stefano, sempre a Villanova, sabato 28 settembre, con inizio alle 15.

In questo momento doloroso, la famiglia ha chiesto di “non donare fiori, ma offerte per la croce bianca di Villanova”. Il 20enne era stato coinvolto in un grave incidente 5 anni fa a Moglio, sopra le alture di Alassio. I familiari ci hanno anche tenuto a “ringraziare tutti gli amici che sono stati vicini in questi anni difficili”.