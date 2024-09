Varazze si candida ad ospitare le Frecce Tricolori nell’ottobre del 2025

Varazze. Le evoluzioni della spettacolare Pattuglia Acrobatica Nazionale nei cieli di Varazze. Così la cittadina si candida per ospitare le Frecce Tricolori nell’ottobre del 2025. In collaborazione con l’Aero Club di Savona e della Riviera Ligure A.S.D., il Comune punta alle splendide acrobazie della famosa PAN, per un’esibizione in grado di regalare grandi emozioni, come sempre. C’è una delibera sull’argomento. Il Comune vorrebbe così le Frecce Tricolori per un evento di rilevanza nazionale anche per promuovere Varazze.

Avviato l’iter, si attenderà poi il via libera da parte dell’Aero Club Italia di Roma che esaminerà la richiesta dell’Amministrazione Comunale varazzina.

Grazie anche alle ultime esibizioni, la Liguria si conferma così terra delle Frecce Tricolori che, con la loro presenza, negli ultimi tempi hanno moltiplicato le loro evoluzioni sui cieli della nostra regione, coinvolgendo migliaia di spettatori.