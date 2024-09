Varazze, albero cade sui bidoni della spazzatura in via Canavelle

Varazze. Mattinata di numerosi interventi nelle frazioni in seguito alla violenta ondata di maltempo.

Un albero si è abbattuto sui bidoni dell’ immondizia a Casanova. Gli uomini della Protezione Civile di Varazze hanno immediatamente provveduto a rimuoverlo.

E’ successo in via Canavelle, sulle alture di Varazze. Per fortuna al momento dello schianto, non c’era nessuno.

Insieme ai vigili del fuoco, anche i ragazzi della Protezione Civile sono molto impegnati in queste ore.

Oltre a rimuovere l’arbusto hanno tagliato anche numerosi rami pericolanti e sono presenti su tutto il territorio fin dall’inizio dell’allerta.