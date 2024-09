Vado Ligure, Flavio Raimondo nel team tecnico europeo di Confindustria

Vado Ligure. Flavio Raimondo, amministratore delegato di Haiki+, società che gestisce la discarica di rifiuti speciali di Bossarino a Vado Ligure attraverso la controllata Haiki Mines, è stato nominato da Confindustria del Presidente Orsini come nuovo componente dell’Expert Panel, l’organismo consulenziale che affiancherà il Gruppo Tecnico Europa di Confindustria per il prossimo biennio.

Nel disegno statutario della governance di Confindustria ai Gruppi Tecnici è affidato un ruolo organizzativo molto specifico. Sono, infatti, chiamati ad affiancare i singoli membri della squadra di Presidenza per la più efficace attuazione del proprio mandato e, al tempo stesso, sono lo strumento privilegiato di coinvolgimento del sistema nella definizione di contenuti ed obiettivi delle politiche di rappresentanza.

In questa duplice prospettiva, i Gruppi Tecnici assicurano un contributo prezioso di analisi, confronto e progettazione grazie all’apporto delle competenze, delle esperienze e delle capacità dei loro componenti, espressi dalle diverse articolazioni del sistema confederale.

L’obiettivo di Confindustria è quello di dare una organizzazione tematica e temporale flessibile e condivisa, con l’obiettivo della più ampia partecipazione e, soprattutto, della valorizzazione delle eccellenze di cui dispone l’organizzazione per raggiungere traguardi strategici.

La nomina sarà ratificata nell’incontro convocato a Roma il prossimo 24 ottobre, nel quale saranno formalizzati i nomi dell’Expert Panel e saranno discussi gli aspetti programmatici sulle attività del Gruppo Tecnico Europa nei prossimi mesi.

Una rappresentanza importante per la provincia di Savona e per la Liguria in generale, che potrebbe avere un canale diretto per gli sviluppi industriali del territorio.