Vado Ligure, cuoca di una mensa aziendale ustionata: è grave

Vado Ligure. Infortunio sul lavoro questa mattina a Vado Ligure, all’interno di una mensa aziendale in via Alessandro Manzoni.

L’allarme è scattato poco dopo le 11 e 30, quando a rimanere ferita è stata uno cuoca impegnata in cucina. Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, è rimasta ustionata dall’acqua bollente.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Quiliano e l’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, la donna è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando a quanto riferito, le sue condizioni sono giudicate gravi per le ustioni riportate, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Resta ancora da appurare l’esatta dinamica dell’accaduto.