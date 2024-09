Urbe, bambino cade dalla bicicletta: trasportato con l’elicottero al Gaslini

Urbe. Spavento per un bimbo di 7 anni che, questo pomeriggio (10 settembre) è caduto dalla bicicletta sbattendo la testa. Il fatto di cronaca è avvenuto intorno alle ore 17.30 presso Vara Superiore, una frazione di Urbe, nell’entroterra savonese.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Urbe e l’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo per il trasferimento in ospedale.

Il bambino è stato trasportato in codice rosso al Gaslini di Genova a seguito del trauma cranico riportato nella caduta.

Le sue condizioni, in relazione alla dinamica dell’accaduto, sarebbero gravi, ma non è in pericolo di vita.