Un anno dalla scomparsa di Silvano Montaldo, il consigliere Ciangherotti: “Figura cardine del nostro territorio”

Ponente. “Oggi, nel primo anniversario della scomparsa di Silvano Montaldo, vorrei ricordare un uomo che ha dato tanto alla nostra comunità in provincia di Savona e non solo”.

Così il consigliere comunale e provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti ricorda il politico e amministratore savonese.

“Sindaco di Laigueglia dal 1995 al 2004, consigliere comunale, provinciale e assessore di Savona, Silvano era una figura cardine del nostro territorio”.

“La sua appartenenza a Forza Italia e il suo impegno politico riflettevano una passione genuina per il servizio pubblico. Ma per me, era molto più di questo: un caro amico, il mio commercialista di fiducia e il padrino politico che mi ha sempre sostenuto e guidato sin dai primi passi della politica locale. La sua memoria vivrà in tutti noi” conclude Ciangherotti.