Ultimo Consiglio provinciale prima del voto: “Da Sat a Tpl Linea, ma anche Pnrr e interventi sul territorio”

Provincia. Alla soglia dell’appuntamento elettorale del prossimo 29 settembre, si è tenuta ieri l’ultima seduta del Consiglio provinciale in carica. In quest’occasione il presidente Pirangelo Olivieri ha voluto portare un ringraziamento ufficiale a tutti i colleghi consiglieri, con una lettera personale nella quale si ripercorre il cammino amministrativo svolto e quanto realizzato sul territorio savonese.

Tra i punti citati nel suo discorso, oltre al periodo pandemico, i finanziamenti previsti dal Pnrr sul territorio provinciale, gli interventi e opere realizzate nei settori diretti di competenza – viabilità e scuole superiori -, ma soprattutto i risultati raggiunti nelle nuove governance del settore rifiuti-igiene ambientale con l’affidamento a Sat del servizio, così come per il trasporto pubblico locale con TPL Linea, completando due significativi passaggi amministrativi e istituzionali, senza dimenticare la stessa nuova gestione dell’ATO idrico con la ripresa dell’iter procedurale e delle azioni necessarie per concretizzare il nuovo assetto di acqua e depurazione.

LA LETTERA

Signore e Signori consiglieri,

concludiamo oggi il nostro percorso insieme con l’ultima seduta di questo Consiglio provinciale. Mi sento onorato di poterVi rivolgere un sentito ringraziamento per l’impegno e la dedizione che avete dimostrato in questi oltre due anni di mandato, che sono stati particolarmente complessi e sfidanti per il Nostro Territorio e per l’intero Paese.

Il nostro Consiglio si è insediato a fine 2021, in un periodo segnato dalle conseguenze della pandemia da COVID-19. In questa fase, ci siamo trovati a operare come Ente in un contesto istituzionale ormai distante dalla Riforma Del Rio, ma ancora fortemente influenzato dalle problematiche che questa ha generato nella governance del territorio. Nonostante le criticità, siamo riusciti a dare risposte concrete alle comunità locali, ai Comuni e ai cittadini tutti, in particolare nell’ambito della viabilità e dell’edilizia scolastica, settori dove siamo stati impegnati sia nelle opere manutentive, ordinarie e straordinarie, sia nella realizzazione di nuove strutture.

Uno degli ambiti più importanti su cui abbiamo lavorato è stato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ci ha permesso di intercettare oltre 13 milioni di euro di finanziamenti. Queste risorse sono state indirizzate in particolare per l’ammodernamento e l’adeguamento dei nostri plessi scolastici, un investimento fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi e del nostro territorio. Molti di questi interventi sono già stati completati o sono in fase avanzata, e lasceranno un’impronta duratura sulla qualità dell’istruzione nella Nostra Provincia.

Un altro successo significativo riguarda il servizio pubblico locale: l’affidamento in house a TPL Linea ha richiesto un percorso lungo e complesso, caratterizzato da numerosi incontri con le parti sociali e con l’Assemblea dei Sindaci. La conclusione di questo processo, con la firma del contratto di affidamento quindicennale, rappresenta un traguardo che garantirà stabilità e continuità al trasporto pubblico per i nostri cittadini.

Allo stesso modo, abbiamo affrontato con determinazione la gestione dei rifiuti, portando a compimento l’affidamento a SAT, la cui attività a pieno regime nel 2024 coprirà la quasi totalità dei Comuni della provincia, assicurando un servizio efficiente e sostenibile. Anche la gestione del servizio idrico integrato è stata riorganizzata attraverso un’importante percorso di fusione tra le società pubbliche, consolidando la presenza di APS come soggetto gestore incaricato.

Abbiamo operato in un contesto politico non privo di difficoltà, segnato da una ridotta rappresentanza negli enti superiori a seguito delle recenti riforme, che hanno ridotto la presenza del nostro comprensorio in Regione e in Parlamento. Questo ci ha imposto di affrontare con ancora maggiore determinazione questioni fondamentali come le infrastrutture autostradali e ferroviarie e lo sviluppo della logistica portuale, temi che vanno oltre la nostra competenza diretta, ma che sono strategici per il futuro dell’intera area.

Un altro settore di grande rilevanza è quello turistico. Savona è la prima provincia ligure per presenze turistiche, e abbiamo lavorato a stretto contatto con le associazioni di categoria per promuovere e valorizzare al meglio il Nostro Territorio. Con l’insediamento della nuova giunta regionale, sosterremo con forza la richiesta di nuove competenze di coordinamento e indirizzo a livello territoriale, affinché possiamo essere ancora più vicini ai nostri 69 Comuni. Essi custodiscono un patrimonio unico di bellezze naturali e culturali, dalle coste alle aree interne, che vanno preservate e valorizzate.

La nostra Provincia è coinvolta nella gestione di numerosi SIC (siti di interesse comunitario), per i quali abbiamo lavorato con impegno per attuare tutti i piani di gestione, assicurando che il nostro patrimonio ambientale venga tutelato e valorizzato anche per le generazioni future.

In questo quadro istituzionale spesso complesso, specie nell’ultimo periodo, siamo riusciti a portare avanti un importante processo di riorganizzazione interna, reso possibile solo grazie al lavoro sinergico e responsabile di questo Consiglio provinciale. I dieci consiglieri che compongono quest’organo hanno saputo, pur partendo da posizioni e sensibilità diverse, operare con obiettività e spirito collaborativo, anteponendo sempre l’interesse della nostra comunità, dei suoi cittadini e amministratori.

È stato un onore e un piacere lavorare con Voi, condividere sfide e traguardi, e vedere come ognuno di Voi ha portato un contributo unico, coerente con i propri impegni e la propria rappresentanza territoriale. Questo Consiglio ha dimostrato che, nonostante le difficoltà e le limitate risorse, è possibile fare la differenza quando si opera con serietà e dedizione.