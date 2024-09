“Twinning in Community”, nel weekend a Quiliano un evento per i giovani su democrazia e lettura

Quiliano. Prosegue il programma dell’evento “A gymnasium for democracy and reading to join”, “Una palestra per la democrazia e la lettura per unire”, inserito come prima tappa nel calendario di viaggio del progetto di gemellaggio europeo “Twinning In Community”, condiviso tra il Comune di Quiliano ed il Comune di Ajdovščina (vincitore del bando Europeo CERV-2023 TOWN-TWINNING) con la collaborazione di Aiccre Liguria.

Fino a domenica a Quiliano si svolgerà l’evento che ha come obiettivo principale la condivisione delle buone pratiche rivolte ai più giovani in temi di democrazia e di biblioteca, con particolare attenzione ai diritti e valori dell’Unione Europea. Il progetto “Twinning In Community” consentirà di sviluppare ulteriormente la relazione e l’amicizia reciproca tra il Comune di Quiliano ed il Comune sloveno di Ajdovščina che risale al 1974, anno del gemellaggio ufficiale.

L’appuntamento nella giornata di sabato 7 settembre 2024 è alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare in Piazza Costituzione, Quiliano, con un convegno dedicato ai giovani dal titolo “Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze – un esperienza che dura nel tempo” a cura dell’assessore ai Gemellaggi Nadia Ottonello.

I lavori di gruppo e i convegni organizzati durante il workshop permetteranno di incoraggiare la partecipazione dei più giovani alla vita democratica dei Comuni, incrementando la loro educazione civica, e forniranno esperienze pratiche da condividere con i gruppi coinvolti e per replicare i diversi approcci e metodologie in altri contesti e paesi. I giovani, motori del futuro, saranno dunque i protagonisti del progetto. E attraverso l’approccio a strumenti di lettura universale come i ‘silent book’ sarà possibile superare le barriere linguistiche, affidando la comunicazione alle immagini, scoprendo le diversità culturali dell’Unione Europea e promuovendo quindi l’esperienza di eredità comune.

“Quiliano ha da sempre creduto nei giovani – fanno sapere dal Comune – e nel 1998 ha approvato l’istituzione del ‘Consiglio Comunale dei Ragazzi’ (C.C.R.), che nel 2022 è diventato il “Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze” (C.C.R.R.), nell’ottica di un’esperienza concreta di educazione civica delle fasce più giovani della popolazione, e nel rilancio dell’interesse alla partecipazione democratica e condivisa alla vita sociale della collettività. Tramite il convegno organizzato nella giornata di sabato 7 settembre verrà presentata l’esperienza del C.C.R.R. che ‘dura nel tempo’. La buona pratica adottata dal Comune di Quiliano C.C.R.R. verrà condivisa a tutti i gruppi target coinvolti nel progetto con l’obiettivo di fornire un’esperienza pratica e di successo in tema di democrazia rivolta alle fasce più giovani, da poter replicare in altri contesti e paesi”.

La prima tappa del progetto si concluderà nella giornata di domenica 8 settembre 2024, presso la Sala Consiliare in Piazza Costituzione a Quiliano, con la consegna degli attestati di ringraziamento e partecipazione ai partecipanti nazionali e internazionali protagonisti delle varie attività svolte durante i tre giorni a Quiliano.

I contenuti, il materiale e foto e video dei tre giorni di workshop verranno inseriti nell’apposita sezione presente nel sito istituzionale del Comune di Quiliano, al seguente link.