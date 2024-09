Turismo, Sartori: “Dati di luglio in linea con quelli record del 2023, crescono i turisti stranieri”

Liguria. “I dati di luglio sono sostanzialmente in linea con quelli dello stesso mese del 2023, anno record per il turismo in Liguria e attendiamo con fiducia il dato di agosto, mese che nel 2024 ha fatto registrare un meteo migliore rispetto al 2023”. L’assessore regionale al turismo Augusto Sartori commenta i dati dei flussi turistici in Liguria pubblicati oggi dall’Osservatorio regionale.

“Relativamente a luglio, in tutta la regione abbiamo avuto la presenza di 2 milioni e 646 mila turisti con un calo minimo dello 0,68% rispetto al 2023. Anche per quel che riguarda il dato complessivo da inizio anno anche esso è in linea con il 2023 in cui in 12 mesi in Liguria si è registrato il record assoluto di 16 milioni di turisti”, aggiunge Sartori.

“Nei primi sette mesi dell’anno la differenza è di appena del -0,34% con ben 9 milioni e 116 mila presenze turistiche: c’è sottolineare la crescita costante dei turisti stranieri che sono aumentati di oltre il 2% a dimostrazione che la Liguria sta assumendo sempre più un carattere internazionale. Ciò è dovuto – conclude – al costante lavoro di promozione fatto in questi anni con l’eccellenze liguri che si sono fatte conoscere in tutto il mondo dagli Stati Uniti al Giappone: due paesi nei quali abbiamo organizzato altrettanti eventi che hanno riscosso molta partecipazione”.