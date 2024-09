Tragedia a Finale, rocciatrice precipita per oltre 20 metri: è morta in seguito alla caduta

Agg. Ore 14.50. La vittima della tragedia avvenuta a Finale è una donna di nazionalità svizzera di 55 anni (classe 1969). Sono ancora in corso accertamenti sulle cause esatte della fatale caduta.

Finale Ligure. Tragedia nel primo pomeriggio odierno (27 settembre), a Finale Ligure. Una rocciatrice è morta in seguito ad una caduta da una parete rocciosa.

È successo poco dopo le 12,30 alla falesia di Bric Reseghe. Stando a quanto riferito, si trovava in compagnia di un gruppo, quando qualcosa è andato storto.

È precipitata da un’altezza di oltre 20 metri, riportando fratture multiple a braccia e gambe e un trauma cranico.

Immediata la chiamata degli amici ai soccorsi. Tempestivo l’intervento di un’ambulanza della croce bianca di Finale Ligure, dell’automedica del 118, del soccorso alpino e dei vigili del fuoco.

Nonostante il massiccio numero di forze in campo, purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Si è alzato in volo anche l’elisoccorso che è dovuto però rientrare alla base, fermato dal forte vento.

All’arrivo dei soccorsi, la rocciatrice era già incosciente e in arresto cardiaco; purtroppo inutili i tentativi di rianimazione.