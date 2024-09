TPL Linea, il presidente Franceri: “Aria condizionata, sensibile miglioramento e nessuna corsa saltata”

Savona. “Questa estate sensibile miglioramento per il nostro parco mezzi per quanto riguarda guasti e aria condizionata, nessuna corsa saltata. Un primo risultato che trasmette la percezione del cambiamento e del lavoro aziendale intrapreso in questi mesi”. Lo ha detto il presidente di TPL Linea Vincenzo Franceri a margine della presentazione dei dati e delle attività relative al programma Socrate e ai controlli sulle linee del savonese.

“Abbiamo condotto un importante processo di efficientamento della manutenzione dei bus, importante e fondamentale quanto l’acquisto di nuovi mezzi” ha aggiunto Franceri.

Altro elemento quello relativo alla sicurezza sui bus: “Nessuna criticità sul fronte dell’ordine pubblico e nella stagione estiva abbiamo riscontrato solo un paio di episodi in merito a danneggiamenti. L’azione svolta dal nostro team di controllori e da otto nuovi ragazzi inseriti nell’ambito dei controlli rappresenta anche un deterrente, affiancato alla costante sinergia con le stesse forze dell’ordine” ha poi evidenziato il direttore generale Giampaolo Rossi.

Rispetto invece alle prospettive sul rinnovo del parco mezzi aziendali: “Attendiamo l’ok dalla Regione in merito ai 54 nuovi autobus, una programmazione che auspichiamo possa concretizzarsi tra il 2025 e il 2026, grazie alla quale riusciremo ad abbassare l’età media dei mezzi circolanti a 9 anni (le media nazionale è di 12)” ha precisato ancora il dg di TPL Linea.

Sulla richiesta già formulata in sede di Tavolo tecnico regionale sull’aumento del rimborso chilometrico spettante a TPL Linea: “Siamo il fanalino di coda in Liguria, credo che per il servizio svolto e i suoi numeri a livello provinciale meritiamo la giusta e doverosa attenzione” ha sottolineato ancora il presidente Franceri.

A livello di miglioramento con la clientela, il presidente TPL Linea ha comunicato che verranno introdotte apposite segnalazioni per le persone diversamente abili sui bus in transito, con relativi orari, dotati di apposita pedana mobile.

“Infine, il potenziamento aziendale non può che passare anche attraverso un parallelo incremento del personale che va unito alla valorizzazione e formazione di tutte le maestranze” hanno concluso presidente e direttore di TPL Linea.