Tpl Linea, il 30 settembre sciopero del personale e presidio sotto la Provincia

Provincia. È in programma domani, lunedì 30 settembre, lo sciopero del personale viaggiante proclamato dalla RSU Tpl Linea.

La mobilitazione durerà 24 ore, dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20 a fine turno.

Nel corso della mattinata di domani è previsto un presidio sotto la Provincia, a partire dalle ore 10.30.

“Si chiede la massima partecipazione a difesa delle future condizioni di lavoro”, è l’invito del sindacato.

Nei giorni scorsi si è svolto l’incontro tra la Rsu, segreterie sindacali, Direzione e Presidenza di TPL Linea, previsto dalla prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione nell’ambito della vertenza in atto sul trasporto pubblico locale nel savonese.

“Le problematiche poste riguardano i rapporti industriali, cioè la mancanza di confronto sulle iniziative riguardanti l’organizzazione del lavoro, i livelli occupazionali, i carichi di lavoro, di autisti, impiegati, meccanici, lavatori, personale di rimessa, oltre alle non condivise iniziative aziendali adottate” affermano dalla Rsu di TPL Linea.

“Necessario ristabilire un metodo di confronto rispettoso e costruttivo tra azienda e lavoratori tramite la loro rappresentanza, per affrontare in modo non speculativo le problematiche del trasporto pubblico, non risolvibili solo tramite il contenimento dei costi o l’esasperata produttività delle maestranze”.

“Dall’incontro per ora non sono ancora emerse soluzioni, necessario quindi chiarire con enti, azienda e organizzazioni sindacali come proseguire la gestione del contratto di servizio, importante e positiva condizione che i lavoratori e i sindacati di categoria hanno ottenuto. L’iniziativa di controllo dei biglietti da parte degli autisti così come impostata e illustrata nei corsi di formazione e dagli organi di informazione resta ferma come chiesto dalla parte sindacale” hanno sottolineato ancora la Rappresentanza Unitaria Sindacale.