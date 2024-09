TPL Linea, i risultati del programma Socrate: boom di controlli sui bus nel savonese

Savona. Nel periodo dal 24 giugno al 25 agosto sono state controllate 3.504 corse, circa 44.000 passeggeri, con un’evasione registrata del 13%. Le sanzioni emesse nel periodo passano da 4.294 del 2023 a 5.724 del 2024, con un significativo tasso di pagamento immediato a bordo.

Questo un primo bilancio del programma Socrate varato da TPL Linea, nell’ambito del piano di riequilibrio e ottimizzazione dei controlli sui bus di linea messo in atto dall’azienda di trasporto savonese e che rappresenta una delle linee di indirizzo operative nel percorso di MOBILITY R-EVOLUTION.

In tutto 155 le squadre in azione lungo le linee della provincia savonese, un team di controllori composto mediamente da 3-4 addetti impegnati nelle verifiche dei titoli di viaggio e nel rispetto delle regole riguardanti il servizio di trasporto pubblico locale nel savonese: un progetto ambizioso di “sensibilizzazione” rispetto alla regolarità nell’utilizzo del mezzo pubblico e di fatto l’attivazione di un “Contratto di Trasporto”, vale a dire l’obliterazione del biglietto.

I turni svolti internamente sono passati da 264 (del periodo 24/06/2023 – 25/08/2023) a 401 (dello stesso periodo 2024). Di conseguenza le ore di verifica sono passate da circa 1.720 a circa 2.610. In aggiunta, grazie alla selezione e formazione di otto giovani risorse, inseriti dall’8 agosto in tre squadre al giorno (di supporto al personale interno), sono stati effettuati altri 107 turni corrispondenti a circa 640 ore di verifica. In totale, quindi, sono stati svolti 508 turni di lavoro, suddivisi in 155 squadre, corrispondenti a circa 3.300 ore di verifica, con un incremento di circa 1.600 ore.

In media giornalmente sono stati impiegati 8,70 addetti, con un massimo di 19 impiegati il 14 agosto scorso.

La filosofia “Socrate” sull’intelligente utilizzo del mezzo pubblico a partire dalla regolarità del titolo di viaggio nasce da una serie di motivazioni: la necessità interna di recuperare aliquote da “gettito da traffico”; la necessità di allinearci al rinnovo contrattuale del 2015 e all’articolo 36, con l’impegno di azienda e ad attivare forme di contrasto all’evasione; superare l’immaginario collettivo cumulato negli anni di “poca attenzione da parte dell’azienda verso l’utilizzo dei titoli di viaggio”.

E nel merito dei risultati economici dal 24 giugno al 25 agosto si è registrato un incremento complessivo pari a 76.000 euro (+6%), dei quali merita attenzione:

– A bordo da parte degli autisti: 134.000 euro, +32% rispetto al corrispondente periodo 2023;

– App MooneyGo: 102.000 euro, +45% rispetto al corrispondente periodo 2023.

Tra le novità, poi, annunciate da TPL Linea il potenziamento della biglietteria di Savona e una aggiunta di apertura del servizio, oltre a un nuovo punto commerciale nel centro storico di Albenga: due iniziative direttamente collegate alla ripresa delle attività scolastiche. Queste due opportunità permetteranno sia ai nuovi giovani clienti di poter programmare meglio il tempo per l’attivazione dell’abbonamento, sia come dislocazione sul territorio. Gli orari della biglietteria di Savona saranno: 7.15-19.30.

E sempre per le scuole arriverà la campagna informativa del Programma Socrate, filosofo amato e odiato dagli studenti che ci ha insegnato diverse modalità di vita e di interpretazione, la prima su tutte: l’uso dell’intelligenza. TPL Linea vuole da questo anno avvicinarsi ulteriormente al mondo degli studenti, andando nei luoghi dove per diversi mesi l’anno e per diverse ore saranno teatro della loro crescita. TPL Linea sarà lì dai primi giorni per illustrare le modalità d’uso dei bus, le corse offerte, le tipologie di bus al fine di poter programmare per tempo l’uscita di casa e l’arrivo al plesso scolastico, così come il ritorno. Accanto a questo, ovviamente, far comprendere che da questo anno: intelligente è viaggiare da “cliente regolare” senza sfidare la sorte.

“La parola rispetto evidenzia certamente una responsabilità prima di tutto nostra, della nostra società, per migliorare e supportare sempre più il servizio ed i servizi di pubblica mobilita” ha sottolineato il presidente di TPL Linea Vincenzo Franceri.

“La forza del nostro personale e il costante lavoro intrapreso incrementa la consapevolezza che il percorso iniziato è verso la giusta strada. Obiettivi chiari e condivisione appartengono al processo aziendale in corso” ha concluso Franceri.

“In questo semestre abbiamo aumentato il livello di attenzione degli standard di qualità del servizio – ha poi evidenziato il direttore generale Giampaolo Rossi -. Ci siamo impegnati perché i clienti potessero viaggiare con temperature piacevoli, con mezzi adeguati e confortevoli”.

“E proseguiamo nell’impegno affinché le corse siano regolari e con macchine correttamente capienti. Altre iniziative saranno messe in campo, confidando che la clientela ne riscontri positivamente lo sforzo”.

“Tutto questo grazie soprattutto alla collaborazione colle maestranze ed al continuo colloquio collaborativo colle organizzazione sindacali. Il nostro, il mio obiettivo è che quanto contenuto nella Carta dei Servizi o nelle procedure di qualità non siano solo enunciati, bensì atti concreti” ha concluso il dg dell’azienda di trasporto savonese.

Al termine della presentazione è stato proiettato anche il nuovo video istituzionale di TPL Linea (CLICCA QUI)