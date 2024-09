TPL Linea, confermato lo sciopero del 30 settembre. Rsu: “Stop agli autisti-controllori”

Savona. Si è svolto ieri, dalle 17.30 alle 21.30, l’incontro tra la Rsu, segreterie sindacali, Direzione e Presidenza di TPL Linea, previsto dalla prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione nell’ambito della vertenza in atto sul trasporto pubblico locale nel savonese.

“Le problematiche poste riguardano i rapporti industriali, cioè la mancanza di confronto sulle iniziative riguardanti l’organizzazione del lavoro, i livelli occupazionali, i carichi di lavoro, di autisti, impiegati, meccanici, lavatori, personale di rimessa, oltre alle non condivise iniziative aziendali adottate” affermano dalla Rsu di TPL Linea.

“Necessario ristabilire un metodo di confronto rispettoso e costruttivo tra azienda e lavoratori tramite la loro rappresentanza, per affrontare in modo non speculativo le problematiche del trasporto pubblico, non risolvibili solo tramite il contenimento dei costi o l’esasperata produttività delle maestranze”.

“Dall’incontro per ora non sono ancora emerse soluzioni, necessario quindi chiarire con enti, azienda e organizzazioni sindacali come proseguire la gestione del contratto di servizio, importante e positiva condizione che i lavoratori e i sindacati di categoria hanno ottenuto. L’iniziativa di controllo dei biglietti da parte degli autisti così come impostata e illustrata nei corsi di formazione e dagli organi di informazione resta ferma come chiesto dalla parte sindacale” sottolinea ancora la Rappresentanza Unitaria Sindacale.

“Per affrontare gli altri argomenti riguardanti la gestione della verifica, del personale di rimessa, dell’uso delle forme di assunzione tramite agenzia interinale, dei livelli occupazionali, della condivisione dei contenuti del piano industriale, delle modifiche imposte al settore biglietteria, delle problematiche degli uffici, le parti hanno convenuto di incontrarsi il prossimo giovedì 26 settembre presso l’Unione industriali”.

“Resta confermato lo sciopero di lunedì 30 settembre, dove invitiamo i lavoratori alla massima partecipazione” concludono dalla Rsu di Tpl Linea.

Per TPL Linea ecco gli orari della protesta sindacale: personale viaggiante da inizio turno alle ore 5.00, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e dalle ore 20.00 a fine turno; personale impianti fissi tutto il turno/intera giornata; personale esentato come da accordo vigente del 26.10.2010.

“Si ricorda che saranno comunque garantiti i servizi minimi indispensabili, secondo le norme e in piena applicazione dei regolamenti e degli accordi in materia (garantita l’intera prestazione relativa al trasporto disabili)” afferma l’avviso all’utenza di TPL Linea.

“I servizi dell’azienda di trasporto savonese potrebbero subire riduzioni: non si escludono possibili disagi alla clientela prima e dopo la protesta sindacale programmata. TPL Linea si scusa per i possibili disservizi causati dallo sciopero”.