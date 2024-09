TPL Linea: al via gli abbonamenti online per gli studenti savonesi

Savona. E’ iniziato il conto alla rovescia per l’inizio del nuovo anno scolastico e con l’entrata in vigore degli orari invernali e scolastici per gli studenti della provincia di Savona è già tempo di abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale.

L’attuale sistema tariffario prevede determinate tipologie di abbonamento – con validità dal 16 settembre fino al 10 giugno: abbonamento studenti zona rosa/blu/arancione/verde da 220 euro; abbonamento studenti zona viola/marrone/azzurra da 270 euro; abbonamento studenti zona gialla da 315 euro. (La zona gialla è l’unica che riguarda come copertura territoriale l’intera provincia savonese).

La formula tariffaria di TPL Linea mantiene importanti agevolazioni per la durata del periodo scolastico, in relazione alle stesse necessità di trasporto dei ragazzi nei vari istituti della provincia.

Gli abbonamenti potranno essere acquistati presso le biglietterie aziendali, nelle rivendite autorizzate presenti sul territorio provinciale che espongono l’adesivo vendita di biglietti o vendita biglietti e abbonamenti TPL (solo abbonamenti settimanali e mensili) e, soprattutto, tramite le piattaforme digitali di MooneyGo e i suoi canali brandizzati con successiva procedura di conferma via sms.

“TPL Linea vuole consolidare il suo rapporto con le scuole e gli studenti grazie a una offerta adeguata alle specifiche esigenze di trasporto scolastico: per i ragazzi e le loro famiglie a disposizione un pacchetto di opzioni per gli abbonamenti legato a una determinata area territoriale e con tariffe sensibilmente ridotte rispetto al normale sistema in vigore” affermano il presidente di TPL Linea Vincenzo Franceri e il direttore generale Gianpaolo Rossi.

“Per la nostra clientela studentesca l’attivazione e l’utilizzo dei canali digitali per gli abbonamenti agevolati rappresentano un modo facile, comodo e sicuro per essere in regola con i titoli di viaggio durante tutto l’anno scolastico, usufruendo al tempo stesso di significativi vantaggi sul fronte dei prezzi e dei costi” concludono i vertici di TPL Linea.