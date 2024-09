Tovo, taglio del nastro per la “nuova” scuola primaria Oddo: aule e spazi esterni ammodernati ed edificio più “green”

Tovo San Giacomo. Si è tenuto questa mattina, nel quarantennale della sua inaugurazione, il taglio del nastro della rinnovata scuola primaria “Tobia Oddo” di Tovo San Giacomo, che nei mesi scorsi è andata incontro ad un profondo restyling.

Infatti il Comune di Tovo San Giacomo ha appaltato i lavori di riqualificazione energetica dell’edificio di via Accame e un più generale intervento di ammodernamento delle aule e degli spazi esterni anche grazie al cofinanziamento del Fondo Regionale FESR 2021 – 2027 (azione 2.1.1, promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche).

L’intervento, realizzato in soli 7 mesi dalla ditta Verus, è costato circa 900.000,00 euro, di cui 525.000,00 euro provenienti da fondi della Regione Liguria tramite FILSE e la somma restante finanziata dal Comune.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Alessandro Oddo insieme ai membri dell’amministrazione comunale e al personale degli uffici comunali, il sindaco di Giustenice Mauro Boetto, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il personale scolastico con gli alunni, le autorità militari della zona, l’ex sindaco Lino Accame (sotto la cui amministrazione è stata realizzata la scuola), gli Alpini e la Pro Loco, che ha donato a ciascun bambino una matita ed una gomma per festeggiare i 40 anni della scuola.

“Si è trattato di un lavoro importante – dichiara il sindaco Alessandro Oddo – che ha fatto cambiare aspetto alla nostra scuola. Ma non mi voglio soffermare solo su quanto si può vedere esternamente, ma mi soffermo sulla sostanza dell’intervento: con questi lavori abbiamo realizzato la coibentazione del perimetro esterno, la sostituzione degli infissi con altri a taglio termico, la coibentazione del solaio sottotetto dall’interno con pannelli in poliuretano, la sostituzione della caldaia per la climatizzazione invernale con un sistema in pompa di calore, la sostituzione dei vecchi radiatori con l’installazione di valvole termostatiche, la ventilazione meccanica ed il completo relamping di tutto il sistema illuminante con luci LED. Questi interventi portano l’edificio di via Accame da un consumo di 129,14kWh/m2anno a 47,97kWh/m2anno, in pratica da una classe energetica D ad una A2”.

guarda tutte le foto 20



Tovo, riqualificazione energetica scuola Primaria “Tobia Oddo”

Prosegue Oddo: “Abbiamo inoltre tinteggiato tutte le aule, sistemato i cornicioni esterni, rifatto le aree verdi e l’ingresso della scuola migliorando anche i sistemi di sicurezza dell’edificio, seguendo i suggerimenti del corpo docente e non docente della scuola. Desidero a tal proposito ringraziare tutto il mondo della scuola e dell’istituto comprensivo statale di Pietra Ligure per l’ottima sinergia creatasi, sia con il Comune sia con la ditta esecutrice dei lavori, quando i lavori si stavano svolgendo in simultanea con le lezioni”.

Conclude il sindaco di Tovo San Giacomo: “Siamo molto orgogliosi di poter dare agli studenti ed alla comunità una scuola primaria praticamente nuova e pronta ad offrire un luogo di studio e di crescita sempre di altissima qualità. Mi piace infine sottolineare che l’inaugurazione di lunedì 16 settembre coincide con il 40° anniversario dell’apertura della scuola stessa: una bella festa per un edificio iconico della valle, che va oltre la sua funzione rappresentando l’anima stessa della nostra comunità”.