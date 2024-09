Tovo San Giacomo, auto finisce contro un muretto: due feriti trasportati al Santa Corona

Tovo San Giacomo. Auto esce di strada e urta un muretto, due feriti al Santa Corona. E’ accaduto intorno alle 19.30 di questa sera in via Rembado, quando per cause da accertare un uomo al volante del mezzo ha perso il suo controllo. Non risultano altri veicoli coinvolti nel sinistro.

In seguito all’impatto con il manufatto sono rimasti feriti il conducente, in modo più lieve, e la donna che viaggiava con lui, che ha riportato conseguenze peggiori. Entrambi sono stati trasportati in ospedale a Pietra Ligure, lui in codice giallo, lei in rosso.

Sul posto due ambulanze della Croce bianca di Finale Ligure, i Vigili del fuoco, l’automedica del 118 e gli agenti della Polstrada.