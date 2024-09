Toti chiede di patteggiare, M5S: “Prova della sua coscienza sporca”. Sansa: “Diceva di essere innocente”

Liguria. La notizia della richiesta di patteggiamento presentata dall’ex presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha scatenato le reazioni della politica

“Toti chiede di patteggiare. E meno male che era tranquillo al punto da dichiarare: ‘dimostrerò la mia innocenza, affronto il processo a testa alta, era tutto regolare’. Ma la verità evidentemente la sapeva anche lui; eppure, ha avuto la faccia tosta di accusare i magistrati di rovesciare il voto dei cittadini. A quanto pare, invece, il patteggiamento richiesto è la prova della sua coscienza sporca”. Lo dichiarano i portavoce regionali e nazionali del M5S della Liguria.

“Che ora l’ex presidente debba restituire il malloppo, scontare 2 anni e 1 mese e sia interdetto per quell’arco di tempo dai pubblici uffici non ci conforta, perché non rende giustizia per 9 anni di decisioni evidentemente condizionate e fatte solo ed esclusivamente per tornaconto personale e dei propri amici. Certo è che il patteggiamento lancia egregiamente la campagna elettorale di Bucci, che aveva detto di voler ripartire proprio da Toti. Effettivamente è così”, concludono.

Anche il consigliere Ferruccio Sansa commenta: ““Diceva di essere innocente. Ma Giovanni Toti ha deciso di patteggiare due anni e un mese per corruzione e finanziamento illecito. Se voi foste così certi di non aver commesso reati, accettereste di patteggiare? Toti con una mano patteggia per reati gravissimi. Con l’altra abbraccia Bucci”, scrive Sansa. “Tocca a voi decidere se volete un potere che patteggia per corruzione. Oppure il cambiamento”, conclude.”.

Carla Nattero della Segretaria SI Liguria e Simona Simonetti co-portavoce Europa Verde Liguria aggiungono: “Toti non aveva proclamato di voler fare del suo processo un’ occasione per sostenere la sua innocenza e la legittimità della sua richiesta di finanziamenti a imprenditori privati? Un’ occasione per denunciare che la magistratura nel suo caso ha voluto condizionare la politica? Invece tutto viene messo a tacere. Di sostanza una ammissione di colpevolezza che segue quella di Signorini e molto probabilmente sarà seguita per ultimo da Spinelli”.

“L’indignazione di Toti contro la magistratura si è dimostrata un bluff come le tante promesse con cui aveva conquistato la Liguria e Bucci così può fare la campagna elettorale senza il condizionamento del processo dove forse avrebbe dovuto spiegare, visto che molti dei reati contestati riguardano Genova, se non se ne è accorto o se si è girato dall’ altra parte. Comunque una cosa è certa. Il modello Genova ne esce decisamente distrutto da tutta questa vicenda”, concludono.