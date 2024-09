Torna ‘Puliamo il mondo’: tre giorni di iniziative di volontariato ambientale in tutta la Liguria

Liguria. Torna anche quest’anno ‘Puliamo il mondo’, l’appuntamento di volontariato ambientale organizzato da Legambiente che, per la 32esima edizione, promuove oltre alla cura dell’ambiente e delle città anche il rispetto delle diversità, della giustizia sociale e climatica, come sottolineato dal motto “Per un clima di pace”.

Si parte venerdì 20 settembre e si prosegue sino a domenica 22 con tante iniziative che vedranno impegnati in tutta Italia e anche in Liguria, cittadini, associazioni, studenti e insegnanti, amministrazioni comunaliper ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi in un percorso di cittadinanza attiva per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità.

“Puliamo il Mondo è una delle più importanti campagne della nostra associazione per l’impatto che ha sul territorio e sulla cittadinanza – dichiara Stefano Bigliazzi, presidente di Legambiente Liguria – Ogni anno in tutta Italia, e anche nella nostra regione, sono migliaia i volontari che si impegnano nel pulire strade, spiagge, parchi e giardini. Ringraziamo le scuole, gli enti locali, le associazioni del terzo settore che hanno aderito dando il loro contributo”.

Anche quest’anno ‘Puliamo il mondo’ andrà oltre i canonici giorni 20-21-22 settembre perché, spiega ancora Bigliazzi, “è necessario sensibilizzare tutto l’anno sulla gestione dei rifiuti e l’economia circolare, soprattutto in un momento in cui c’è chi propone l’inceneritore come soluzione all’incapacità di raggiungere valori adeguati di raccolta differenziata”.

In Liguria, da levante a ponente sono tante le iniziative durante le tre giornate di ‘Puliamo il mondo’. Venerdì 20 settembre dalle 10 alle 13 pulizia della spiaggia di Punta Vagno in corso Italia, un’occasione per scoprire il funzionamento di una pulizia scientifica affiancata da un momento di analisi sull’origine dei rifiuti, come spiegano dal Circolo Legambiente Polis che organizza l’evento con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio Medio Levante (per partecipare: legambiente.polis@gmail.com)

A Levante il 20 settembre, sempre al mattino, sono previste pulizie delle spiagge di Zoagli e Moneglia organizzate dal comune insieme ai comprensori scolastici di riferimento. A Lavagna al mattino saranno gli alunni delle tre classi di prima della scuola media Don Gnocchi per un totale di 67 ragazzi con i loro professori e al pomeriggio parteciperanno i bambini e ragazzi iscritti a C.A.G. Isola Blu.

Il 22 settembre a Sestri Levante pulizia del sentiero (percorso ad anello da Villa Rovereto a Villa Libiola) in collaborazione con LabTer Tigullio e l’Ass. Sentieri a Levante. Il 28 settembre dalle 10,00 alle 13,00 a Chiavari animazione ambientale e raccolta per la prevenzione del marine litter lungo l’Entella in collaborazione con le realtà di volontariato ambientale e sociale cittadine.

A ponente sabato 21 settembre dalle 10,00 alle 17,00 il comune di Orco Feglino (SV) in collaborazione con le associazioni attive in paese pulizia di alcune aree oggetto di abbandono di rifiuti solidi in prossimità del centro abitato ed in aree limitrofe. Domenica 22 settembre dalle 9,00 alle 14,00 giornata dedicata alla pulizia della strada che da San Bernardo porta verso Cipressa, all’interno del SIC di Pompeiana, in collaborazione con il Comune di Pompeiana (IM).