Torna la cena solidale al Soccorso, il ricavato per una nuova ambulanza a “Pietra Soccorso”

Pietra Ligure. Martedì 24 settembre, nel grande prato del Santuario di Nostra Signora del Soccorso, torna “Pietra su Pietra” 2024, la grande cena benefica che unisce nel segno della solidarietà e dell’aggregazione tutta la comunità pietrese, dal Comune, alle parrocchie, alle associazioni di volontariato, di categoria, culturali, sportive, fino ad arrivare ai singoli cittadini.

Il ricavato dell’edizione 2024 sarà interamente devoluto per l’acquisto di una nuova ambulanza per la pubblica assistenza “Pietra Soccorso”, dal 2002 impegnata, 24 ore su 24, nel garantire agli abitanti del nostro territorio una immediata assistenza sanitaria, al meglio e nel minor tempo possibile, ma anche l’azione a chi quotidianamente ha bisogno dei mezzi di soccorso, con numeri e un impegno veramente importanti che vanno dai circa 9.000 servizi, di cui ben oltre 2.000 urgenze, e più di 313.000 km percorsi all’anno, 70 volontari, 5 ambulanze, 5 automediche e 2 mezzi per il trasporto dei disabili.

Appuntamento dalle ore 19,30, per la cena a base di lasagne, focaccini e dolce. Offerta libera a partire da 12 euro (bevande incluse). E, come sempre, non mancherà l’intrattenimento!

Per motivi organizzativi, come nelle passate edizioni, la partecipazione alla cena deve essere prenotata presso le associazioni pietresi entro domenica 22 settembre. Ulteriori informazioni e dettagli, telefonando all’Ufficio Turismo del Comune di Pietra Ligure al numero 019.62931348.

“Anche quest’anno torna il maxi evento benefico ‘Pietra Su Pietra’ e tutta la città di Pietra Ligure si ritroverà nuovamente per dare prova del suo grande cuore – commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e tutta l’amministrazione comunale – Martedì 24 settembre ci ritroveremo nel campo in erba del Soccorso per una cena all’insegna della solidarietà e dell’aggregazione, con la musica e lo spettacolo che faranno da contorno alle lunghe tavolate dove, con un’offerta minima e gustando insieme un primo piatto e altro, daremo una mano, con il ricavato, alla P.A. Pietra Soccorso per l’acquisto di una nuova ambulanza”.

“Mobilitarci con un grande evento solidale, come già accaduto l’anno scorso quando abbiamo devoluto tutto il ricavato alla Città di Faenza duramente colpita dall’alluvione in Emilia Romagna per il terremoto di Amatrice o, ancora, per la tragedia del crollo del ponte Morandi, è diventato naturale e spontaneo e, per la nostra comunità, un appuntamento che non si vuole perdere”.

“Ormai non abbiamo dubbi di poter contare sulla disponibilità delle molte associazioni che animano la nostra comunità e, ancora una volta, la risposta non si è fatta attendere ed è giunta immediata e, come sempre, con una vera sovrabbondanza di generosità. Grazie di cuore per il grande impegno che tutti stanno mettendo nella realizzazione di questa serata. Una macchina “gioiosa” e creativa che da subito si è messa in moto, coinvolgendo fornitori e amici degli amici! Ognuno avrà un ruolo durante la serata: ci sarà chi si occuperà degli allestimenti, chi lavorerà alla preparazione dei piatti, chi farà accoglienza, chi si occuperà del servizio ai tavoli, chi della pulizia, chi dell’intrattenimento di grandi e piccini e molto altro ancora”.

“Nelle scorse edizioni, “Pietra su Pietra” ha raccolto somme cospicue andate in aiuto alla scuola di musica “Artistation School of Arts” di Faenza, alla popolazione di Amatrice e agli sfollati del ponte Morandi ma ha anche rappresentato un importante e meraviglioso momento di aggregazione per tutti noi pietresi e, di nuovo, tutta la nostra comunità si ritroverà sul grande prato messo a disposizione dai frati per condividere un momento di fraternità e convivialità e anche gentilezza, aggregandosi compatta e allegra in nome della solidarietà perché, ormai lo sappiamo, fare del bene fa bene! E allora, non ci resta che attendervi numerosissimi sul prato del Soccorso!”, concludono il sindaco insieme a tutta l’amministrazione pietrese.