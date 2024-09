Tenta di fuggire ad un controllo gettando la droga dall’auto in corsa: 50enne arrestato

Albenga. I carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Albenga, hanno arresto in flagranza di reato un 50enne savonese nullafacente per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È accaduto lo scorso fine settimana, quando i carabinieri, durante la quotidiana attività di perlustrazione del territorio, hanno notato un’autovettura Volkswagen Golf ferma in via Piave ad Albenga. Il conducente, una persona peraltro nota, alla vista dei militari si è allontanato a velocità sostenuta verso il centro città nel tentativo di eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento, durante il quale il conducente ha gettato un involucro dal finestrino dell’autovettura. Il gesto è stato però notato dai carabinieri che, dopo aver fermato il veicolo e identificato la persona a bordo, con il supporto di un’altra pattuglia hanno recuperato l’involucro, che si è scoperto contenere sei dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso lordo di 5 grammi.

L’autista, che aveva tentato di disfarsi della sostanza stupefacente, è stato quindi portato in caserma e d’intesa con la locale Procura della Repubblica tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Lo stesso è stato sottoposto a perquisizione personale che ha permesso di rinvenire la somma di 110 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Stamattina nell’udienza di convalida e ritto direttissimo presso il Tribunale di Savona, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per il 50enne.

L’episodio conferma la costante attenzione dell’Arma locale nel prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti oltre al mantenimento del decoro e sicurezza urbana nei vari comuni della provincia.

L’appello rivolto ai cittadini è quello, in caso di necessità reale o presunta, a recarsi presso un comando dell’Arma o a non esitare a chiamare il NUE “112” per segnalare tempestivamente situazioni sospette, siamo sempre pronti ad aiutarvi.