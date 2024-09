Tende in spiaggia a Savona, il comandante Aloi: “Durante il periodo estivo fatti circa 100 interventi di allontanamento”

Savona. “Considerato tutto il periodo estivo, quindi da metà giugno, abbiamo fatto all’incirca un centinaio di interventi di allontanamento su tutte le spiagge libere di Savona (che vanno da Zinola alla spiaggia libera della Madonnetta) per la rimozione delle tende da campeggio nelle quali dormono diversi soggetti”. A tracciare il bilancio è Igor Aloi, comandante della Polizia Municipale di Savona.

Il problema è tornato a metà giugno e si è reiterato nel tempo, con diverse persone che bivaccano nelle spiagge del savonese: “Non sono sempre le stesse persone ma cambiano – spiega Aloi – il nostro ultimo intervento è stato venerdì 30 agosto in occasione del “Savona Street Fest”, nell’ultimo mese abbiamo allontano una decina di persone”

Il Savona Street Fest ha impiegato, anche per una richiesta da parte della Questura, 15 agenti della polizia locale per presidiare la zona. Un dispiegamento di forze in campo non indifferente che però hanno tenuto sotto controllo la situazione: “Non possiamo presidiare le spiagge 24 ore al giorno, altrimenti le militarizzeremmo e non ci sembra il caso – spiega il Comandante – facciamo il possibile considerato anche i mezzi e gli agenti a disposizione”.

Le spiagge libere nel Comune di Savona non appartengono all’amministrazione ma sono di demanio dell’Autorità Portuale che ha tracciato, insieme alla Capitaneria di Porto, una linea ben definita per gestire la questione: “Dove ci chiamano per intervenire noi ci siamo e allontaniamo le persone in questione ma, ripeto, purtroppo non possiamo essere ovunque. Per questi soggetti scattano anche delle sanzioni amministrative ma di più non possiamo fare”, conclude Aloi.

“Nel sistema di implementazione delle camere di videosorveglianza abbiamo installato una telecamera che, oltre a riprendere il piazzale Eroi dei due Mondi, riprende anche la spiaggia liberà del prolungamento – afferma l’assessore Barbara Pasquali – è stata un’iniziativa dell’amministrazione e credo ci possa essere molto utile per tenere sotto controllo la zona”.

“Cercheremo anche di aumentare i controlli sul posto ma un aiuto da parte della cittadinanza sarebbe utile, chiamateci quando avvistate le tende”, conclude l’assessore alla Città Vivibile.