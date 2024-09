Temporali forti e organizzati: scatta l’allerta gialla sulla Liguria

Liguria. Dopo l’analisi dei modelli previsionali, Arpal ha emesso l’allerta meteo per temporali su tutta la Liguria: sarà GIALLA dalle 21 di oggi (mercoledì 4 settembre) alle 15 di domani (giovedì 5 settembre).

L’annunciato maltempo, che già adesso favorisce l’instabilità con fenomeni temporaleschi sul Mar Ligure, si svilupperà in diverse fasi.

Fino alla serata odierna permane una bassa probabilità di osservare temporali di forte intensità, anche associati a possibili raffiche di downburst.

La fase più intensa è attesa dalle prime ore della notte fino alla mattina di giovedì 5 settembre, con precipitazioni diffuse e fenomeni temporaleschi forti o organizzati più insistenti sul centro-ponente, dove potrà verificarsi una convergenza, ossia lo scontro fra l’aria caldo-umida proveniente dal Tirreno e l’aria più fredda in uscita dalla pianura padana attraverso i valichi appenninici.

Dalla disposizione dei venti e dall’intensità al suolo dipenderà il suo posizionamento, sul mare (con fenomeni più intensi lungo la costa) o sulla terraferma (e in questo caso sarebbe interessato anche l’entroterra): data la spiccata variabilità e instabilità la modellistica non riesce a definire lo scenario con la precisione che tutti vorremmo.

In ogni caso, i temporali, che sembrano destinati a non stazionare molte ore sullo stesso punto, saranno però molto intensi, capaci di scaricare ingenti quantitativi di acqua in uno spazio e un tempo molto ristretto, anche accompagnati da grandine di piccole dimensioni e soprattutto improvvise raffiche di downburst in corrispondenza degli scrosci più intensi.

Tutta la struttura transiterà verso il levante nel corso della mattina, sempre accompagnata da piogge diffuse e temporali che dovrebbero muovere verso Est, lasciandosi alle spalle instabilità residua.

Il passaggio perturbato sarà accompagnato da un sensibile calo termico, soprattutto nelle temperature massime (mediamente 4-8 gradi in meno), tuttavia in corrispondenza dei temporali il crollo potrebbe essere decisamente più marcato; non mancherà un aumento del moto ondoso da giovedì sera fino a molto mosso sotto costa.

L’allerta gialla indica rischi localizzati, e non va sottovalutata, soprattutto perché in questo passaggio perturbato i temporali, con scrosci molto intensi e molto localizzati, saranno accompagnati da venti forti di downburst, con tutte le conseguenze che possono causare raffiche improvvise e localizzate anche superiori ai 150 km/h per cui non esiste un’allerta specifica.

In queste situazioni è indispensabile che tutti prestino attenzione all’evoluzione meteo, soprattutto prima di effettuare qualsiasi spostamento. Per le azioni preventive sulle cose, invece, le misure di protezione civile suggeriscono di agire in anticipo: correre ai ripari in prossimità dell’emergenza potrebbe essere rischioso.

Come sempre, verranno effettuate nuove valutazioni nel pomeriggio, e con l’allerta meteo la sala operativa regionale sarà presidiata h24.