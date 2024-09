Taglio del nastro per il 64esimo Salone Nautico: “Orgoglio e successo del Made in Italy”

Liguria. “Il successo del Salone di Genova è il successo del Made in Italy“. Con le parole solenni di Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, si apre il 64esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, “il più bello del mondo”, ripetono gli organizzatori senza aspettare l’edizione 2025 che vedrà completati i lavori del Waterfront. Già ora l’esposizione, aperta al pubblico fino al 24 settembre, si presenta in una veste rinnovata con entrata scenografica dal Palasport ristrutturato, 200mila metri quadrati di superficie (mai così tanti), 1.030 imbarcazioni, 100 novità e 30 première.

“È un momento di grande orgoglio per la città – sottolinea il sindaco Marco Bucci -. È un Salone molto diverso da 10 anni fa. Stamattina un cittadino genovese mi ha mandato quello che si diceva sui giornali nel 2014: un Salone in recessione, senza contributi, due anni prima la gente manifestava davanti dicendo che questa è roba per ricchi, qualcuno diceva anche i ricchi piangono, non so se ricordate questo manifesto di Pd e soci. Orgoglio, passione e visione sono le cose che ci hanno caratterizzato e continueremo così. Il successo di questi anni è il successo di questo modo di pensare”.

“La Liguria è consapevole del secolare legame col mare, così come siamo anche consapevoli della grande importanza che il settore dal punto di vista economico riveste per il nostro territorio. Siamo al primo posto per occupazione nella nautica”, ha ricordato il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana.

Il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi ha rimarcato i numeri straordinari della nautica: una filiera da 200mila posti di lavoro (aumentati del 7% dal 2022) che ha triplicato il fatturato negli ultimi otto anni, raggiungendo il record storico di 8,4 miliardi a fine 2023. “Questo è il mio ultimo Salone Nautico, sono orgoglioso di aver fatto parte di una squadra vincente”, ha detto Cecchi ricordando la scadenza del suo mandato tra sei mesi.