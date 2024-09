Svelati i simboli delle liste di Bucci: “Avranno successo, ma per vincere servono i partiti”

Genova. Regionali 2024: una Liguria stilizzata arancione e la scritta “Bucci presidente” in blu su fondo bianco, con la denominazione “Vince Liguria” in basso. E un disco blu minimalista con la scritta “Orgoglio Liguria – Bucci presidente” in bianco. Con un aperitivo alle terrazze di Palazzo Ducale il sindaco-candidato del centrodestra ha svelato i simboli delle liste civiche che lo sosterranno alle prossime regionali.

“Purtroppo i posti sono pochi – spiega Bucci -. Abbiamo tantissime persone che si vogliono candidare, quindi c’è necessità di una seconda lista. Dire che una è quella con persone note da tempo e l’altra quella delle new entry è il discorso più corretto, volendo tagliarle col coltello. In realtà c’è un po’ un mix di tutti. Abbiamo più persone dei posti, ma non faremo una terza lista, questo lo garantisco”.

I candidati verranno ufficializzati la prossima settimana, ma all’evento molti erano già presenti e subito inseriti nelle foto di rito. Oltre alla totiana di ferro Jessica Nicolini, già portavoce dell’ex governatore ci sono l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, il manager Luciano Grasso (già collega di Bucci a Liguria Digitale e subcommissario alla ricostruzione del ponte), il presidente del Municipio Levante Ferderico Bogliolo, il consigliere regionale Giovanni Boitano (prima burlandiano, poi paitiano e infine totiano), l’assessora di Tursi Lorenza Rosso e una nutrita truppa di consiglieri comunali: Lorenzo Pellerano, Elena Manara, Tiziana Notarnicola, Davide Falteri (ex Italia Viva), Federico Barbieri. Ancora da chiarire quale sarà la loro distribuzione.

Assenti alla serata, ma pressoché ufficiali nelle liste, l’assessore Matteo Campora, l’assessore regionale Giacomo Giampedrone (alla Spezia), il consigliere regionale Alessandro Bozzano e l’ex sindaca Ilaria Caprioglio (a Savona).

Saranno queste liste le colonne portanti di un’eventuale maggioranza? “Sì e no – risponde Bucci -. Sì perché mi aspetto un buon successo, soprattutto qui a Genova dove sono state molto forti, no perché mi aspetto anche che i partiti lavorino bene con le loro liste, quindi ci sarà un equilibrio. Ma, almeno dal mio punto di vista, vince il candidato presidente, non le liste. Una buona affermazione delle liste civiche senza che vinca il presidente significa che abbiamo perso”.

Il sindaco ribadisce che le porte della coalizione sono aperte a nuove liste, anche a Italia Viva se volesse partecipare col simbolo, eventualità che ad oggi sembra remota: “Se ce ne sono di nuove io sono ben contento e sinceramente mi interessa molto meno da che parte stanno, mi interessa di più che siano volenterosi di portare acqua al nostro mulino, vuol dire che sono disposti la nostra visione, le nostre scelte e i nostri progetti per cinque anni”.

Ufficializzati nomi e simboli, ci sarà spazio anche per lo slogan Avanti Liguria, già usato sul materiale elettorale dei totiani partiti in anticipo negli scorsi giorni: “Nasce dal consiglio comunale, dove dicevo sempre avanti – spiega Bucci -. L’associazione è venuta abbastanza naturale per tutti. Lo useremo da tutte le parti, sarà un segnale del progetto che vogliamo che sia accettato da tutti i cittadini”.