Stella, tir intraversato e statale 334 chiusa temporaneamente. Castellini: “Via il cantiere tra pochi giorni” [AGG.]

Agg. 10.15 La viabilità è stata ripristinata. Fine degli aggiornamenti.

Stella. “Il cantiere è nella sua fase più delicata, entro massimo il 15 settembre, se non prima, verrà riaperto il traffico ai mezzi pesanti evitando definitivamente questi intoppi”.

Invita alla pazienza, comprendendo comunque il problema, il sindaco Andrea Castellini dopo che un tir questa notte nel tratto che, a causa dei lavori è stato chiuso al transito dei mezzi pesanti, è stato fatto tornare indietro.

Strada Statale del Sassello. La 334: traffico vietato ai mezzi pesanti per il cantiere che potrebbe essere rimosso addirittura entro la metà del mese di settembre.

“Capisco il disagio. Sono operazioni che comunque si risolvono massimo in mezz’ora. Anas ha garantito che finalmente il cantiere per la frana verrà rimosso. Speriamo non succedano più situazioni simili, ma ormai ci siamo. Chiedo un po’ di pazienza”.

Stanotte sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno garantito la riuscita delle operazioni di manovra del mezzo pesante.

Di seguito, la nota di Anas che annuncia la chiusura della strada questa mattina, a causa di un altro mezzo pesante: “A causa di un mezzo pesante intraversato, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la Strada Statale 334 ‘Del Sassello’, al km 7,800 in località Stella (Savona). La viabilità è stata deviata sulla SP2. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile“.