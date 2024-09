Stella, sabato 14 settembre la santa messa per la prossima stagione venatoria

Stella. Una santa messa per la stagione venatoria che sta per iniziare. Un momento importante di fede e condivisione. Sabato 14 settembre, alle 16, nel verde, dalla chiesetta di Sant’Uberto in località Garbeglia.

Un evento molto sentito in vista dell’apertura della stagione: Sant’Uberto è il protettore dei cacciatori.

Dopo la celebrazione, un momento conviviale. “Sarà un’occasione importante per vederci, ritrovarci e stare insieme – spiegano gli organizzatori – offriremo un apericena. Siete tutti invitati sabato, vigilia dell’apertura della caccia”. La chiesina di Sant’Uberto si trova nei prati di Stella Santa Giustina, all’altezza del Giovo Ligure. La strada è quella per il Sassello. La chiesetta è stata recentemente ristrutturata. Anche il terreno circostante è stato spianato per renderlo fruibile e poter essere utilizzato da tutti come area di sosta e pic nic in un contesto di grande pregio.

Una riqualificazione fortemente voluta dall’onorevole Francesco Bruzzone. L’intestazione e il riconoscimento di Chiesetta dei Cacciatori Italiani, proprio grazie a lui che ha sempre portato avanti iniziative a favore del mondo della campagna e dell’entroterra.

La chiesetta di Sant’Uberto rappresenta anche un luogo della memoria per i cacciatori che non ci sono più e di protezione per coloro che praticano questa attività.