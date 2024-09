Stage all’estero per 45 studenti dell’istituto Patetta di Cairo: obiettivo il potenziamento delle competenze linguistiche

Cairo Montenotte. Un’esperienza formativa di due settimane per perfezionare la conoscenza della lingua francese o inglese, partecipare a stage, laboratori e workshop, e visitare aziende e luoghi culturali: questa è l’opportunità offerta a 45 studenti e studentesse dell’Istituto Patetta, attualmente impegnati in Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) in tre paesi dell’Unione Europea.

Divisi in gruppi con destinazioni a Cannes (Francia), La Valletta (Malta) e Dublino (Irlanda), i partecipanti sono ospitati presso famiglie o residence e accompagnati da sei docenti. L’obiettivo del progetto è consolidare le competenze linguistiche e arricchire il bagaglio personale, culturale e professionale con un’esperienza stimolante all’estero.

L’iniziativa coinvolge studenti di tutti gli indirizzi scolastici, sia tecnici che professionali. In particolare, il gruppo diretto a Cannes include studentesse dell’indirizzo AFM ESABAC TECHNO, che offre, al termine dei cinque anni di studio, il doppio diploma valido in Italia e in Francia.

Il progetto, denominato 10.6.6B-FSEPON-LI-2024-2 #PatettaPCTO, è interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo. La dirigente scolastica Monica Buscaglia ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: “Sono molto soddisfatta del valore del progetto e del gradimento che ha riscosso tra studenti e famiglie. Speriamo di poter accedere ai finanziamenti futuri per ampliare l’opportunità e accontentare tutti gli studenti interessati”.