Sport e turismo, i giovani della Kolbe Torino ad Alassio per una serie di amichevoli

Alassio. Quasi centocinquanta torinesi sono arrivati ad Alassio lo scorso fine settimana grazie all’amicizia tra Pallacanestro Alassio e Kolbe Torino in una bella sinergia tra sport e turismo.

Dal sabato mattina a seguire si sono affrontate l’Under 13, l’Under 14, l’Under 15 e l’Under 17 della compagine alassina contro quella torinesi. Le amichevoli sono state molto utili, seppur a inizio stagione e con pochissimi allenamenti nelle gambe, per iniziare a far giocare i ragazzi in vista dei rispettivi inizi dei campionati che avverranno a metà ottobre.

Il bilancio recita tre vittorie alassine e una torinese ma il risultato è davvero l’ultimo aspetto di questa bella iniziativa che entrambe le società si augurano possa diventare un appuntamento tradizionale.

“Grazie a questa iniziativa, tra familiari e ragazzi, più di centocinquanta torinesi si sono riversati nella nostra cittadina e tanti hanno trascorso l’intero fine settimana ad Alassio. Siamo molto contenti di questa amicizia con Kolbe Torino iniziata anni fa quando organizzammo un Torneo di alto livello a livello Under 15 per l’annata 2004-2005 e i torinesi parteciparono con Dario come allenatore. Il feeling con il coach torinese scattò subito e da questa amicizia ormai è nostra abitudine partecipare al loro torneo nel periodo pasquale, andare agli stessi tornei in giro per l’Italia, invitare Dario al nostro camp, divertirci a vedere insieme le partite di Serie A dove c’è chi gioisce un po’ di più e lo scorso anno, quando la nostra Under 15 Eccellenza ha partecipato al campionato piemontese, sapevamo che in trasferta avevamo sempre dei tifosi a supporto. E domenica si replica con altre squadre dal torinese, l’Under 17 maschile riceverà la visita di Collegno mentre l’Under 17 femminile di Gators Savigliano. La Pallacanestro Alassio ricorda che sono iniziati sia i corsi minibasket che quelli giovanili con gruppi sia maschili che femminili, le prove sono gratuite e aspettiamo chiunque voglia avvicinarsi al nostro bellissimo sport”.

Under 15

Under 14

Under 13