Sovranisti per l’Italia: “Vandalizzato il sacrario di Monte Manfrei, gesto vile che deve essere condannato”

Savona. Vandalizzato il sacrario di Monte Manfrei. Lo rende noto Mino Cartelli, segretario nazionale dei Sovranisti per l’Italia e per le libertà.

Sulle lapidi e sui cartelli che identificano l’area sono apparsi, vergati in vernice rossa e nera, diversi simboli, tra i quali “falce e martello” e la A anarchica.

Cartelli dichiara: “Condanniamo il vile gesto e ci auspichiamo che arrivi la condanna bipartisan dell’attuale politica. Ci auguriamo che gli autori vengano sbattuti al più presto in galera”.

Da Savona gli fa eco il vice segretario nazionale vicario Francesco Nappi: “Sono sconcertato. A breve depositerò a nome mio personale e a nome del movimento una denuncia contro ignoti. Con la mia segreteria ci riserviamo il diritto di costituirci parte civile nel costituendo processo penale”.

Conclude Nappi: “La prossima settimana insieme ad alcuni dirigenti ci recheremo a rendere omaggio alle vittime sepolte a Monte Manfrei. Deporremo un fiore per rispetto e per non dimenticare”.