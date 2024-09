Sorpreso con hashish e cocaina nascosti in casa e in cantina: arrestato dalla Finanza di Savona

Savona. Continua senza sosta l’azione di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio savonese. Le Fiamme Gialle del comando provinciale hanno arrestato un uomo che deteneva notevoli quantitativi di hashish e cocaina, già suddivisi in dosi, all’interno della propria abitazione e oltre 23 mila euro in contanti occultati nella cantina.

Nello specifico, dopo aver notato movimenti sospetti nei pressi di un autolavaggio del capoluogo, i militari hanno condotto una specifica attività di osservazione e pedinamento che ha permesso di raccogliere sufficienti indizi nei confronti del titolare dell’attività, peraltro già gravato da numerosi precedenti penali.

Di conseguenza, sotto la direzione della Procura della Repubblica, i finanzieri hanno proceduto alla perquisizione dell’appartamento dell’uomo. Il fiuto dell’unità cinofila antidroga Kimo ha permesso di rinvenire e sequestrare due “panetti” di hashish del peso complessivo di oltre due etti, svariate dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 50 grammi, due bilancini di precisione e denaro contante.

Lo stupefacente e la strumentazione per il confezionamento della droga sono stati sottoposti a sequestro insieme ad oltre 23.000 euro in contanti, verosimilmente frutto dell’illecita attività di spaccio, mentre l’uomo è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 73 del Dpr 309/1990) e associato al carcere di Genova Marassi.

L’attività investigativa si colloca nel più ampio quadro della costante azione posta in essere dal comando provinciale della Guardia di Finanza volta al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti e a tutela, in particolar modo, dei soggetti più vulnerabili della popolazione.