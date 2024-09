Serie D, Vado. Vittoria contro il NovaRomentin dedicata a Franco Tarabotto: “Impressioni? Tutte positive”

Vado Ligure. Vita e Capra segnano i gol decisivi per la vittoria del Vado: contro il NovaRomentin il primo successo stagionale al Chittolina e tre punti in una gara importante per le ambizioni rossoblù.

Franco Tarabotto ha gradito la prestazione della propria squadra: “Le impressioni sono tutte positive. Oggi mi sono reso conto ancor di più di avere una squadra che sa il fatto suo. Questi ragazzi sono bravi, sono un bel gruppo. Non posso fare altro che essere contento e spero che continuino così. Spererei di riuscire a giocare sempre come abbiamo fatto nel primo tempo ma non può essere così facile. Dovremo cercare di continuare così e migliorare tutti insieme. Se andiamo tutti sulla stessa rotta, cercando di costruire e non distruggere, penso che potremmo ottenere grandi risultati“.

Un regalo di compleanno per il presidente rossoblù: “Questa squadra mi sta dando delle soddisfazioni. Mi è piaciuto tutto, tutti hanno dato il massimo”.

Il prossimo impegno dei vadesi sarà a Bra nell’infrasettimanale del 18 settembre.