Serie D: Vado, arriva la prima gioia. Superata la NovaRomentin (2-1)

Vado-NovaRomentin 2-1 (24′ Vita, 42′ Capra – 90’+3 Altomonte)

Il Vado supera 2 a 1 la NovaRomentin trovando la prima vittoria in campionato dopo il pareggio sul campo del Chisola (1-1).

I rossoblu indirizzano la gara nel primo tempo e si mostrano autoritari per 60′, salvo calare di condizione nell’ultima mezz’ora (dove De Lucia ridisegna la squadra passando dal 4-3-1-2 al 3-5-2).

Gli ospiti accorciano le distanze in pieno recupero. E nei minuti finali tentano, senza esito, l’arrambaggio.

Secondo tempo:

90’+6 Fischio finale: Vado-NovaRomentin 2-1.

90’+6 Mischia finale in area da calcio da fermo. Sale su anche il portiere della NovaRomentin. Nella confusione generale gli ospiti chiedono un rigore. Bellocci esce e fa sua la sfera.

Ultimi minuti del Vado in imprevista sofferenza.

90’+3 GOL NOVAROMENTIN! Dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra. La palla carambola sul palo. Sulla respinta Altomonte ribadisce in tap-in. 2-1.

90′ Sei minuti di recupero.

88′ Episodio da moviola. Monteverde contrasta in area Favale, il quale cade a terra. L’arbitro indica il pallone.

85′ NovaRomentin in avanti. Cross tagliato dalla sinistra, Estrella incorna sul primo palo. Bellocci non si fa sorprendere e si oppone.

Ultimo quarto di gara. Il Vado, sceso nettamente di condizione, gestisce comunque il doppio vantaggio. La NovaRomentin – nonostante abbia inserito diversi giocatori offensivi – non sembra aver le forza e le energie per provare a riaprire l’incontro.

Nell’ultima mezz’ora, apportando i cambi, il Vado si ridisegna con un 3-5-2.

56′ Vado sempre un po’ troppo lezioso in difesa. Ancora Diop a sbagliare un disimpegno, come nel primo tempo. Saccà in spaccata, in ritardo, non riesce a indirizzare verso la porta.

53′ Vado vicini al tris. Bussaglia serve sul fondo Casazza, il quale cross sul secondo palo. Diop a botta sicura colpisce di testa da sottomisura. Un difensore ospite salva sulla riga a portiere battuto.

49′ Occasione Vado. Bussaglia trova Capra, il quale serve a rimorchio l’accorrente Abonckelet. Tiro dritto per diritto da posizione favorevole. Ferrante, in volo, alza in corner.

Nell’intervallo Vado costretto alla prima sostituzione. Risentimento muscolare per Cottarelli, entra Casazza.

45′ Fine primo tempo: Vado-NovaRomentin 2-0.

45’+1 Un minuto di recupero.

44′ Contropiede Vado 3 vs 3. Gagliardi si invola centralmente e conclude. Ferrante salva i suoi dalla definitiva capitolazione, parando in due tempi.

42′ GOL VADO! Splendida di giocata di Capra. Il quale quasi direttamente dal fondo sinistro vede il portiere fuori dai pali e lo sorprende con un geniale pallonetto, infilandolo sul palo lungo. 2-0.

39′ La prima occasione della NovaRomentin arriva da un errato disimpegno della retroguardia vadese.

Sanguinoso retropassaggio all’indietro di Diop, il quale lancia inavvertitamente Piscitella. Il tiro rasoterra dell’attaccante ospite, da ottima posizione, viene neutralizzato da Bellocci.

Dopo il vantaggio il Vado allenata la presa. La NovaRomentin prova ad alzare il baricentro, senza tuttavia essersi finora resa realmente pericolosa dalle parti di Bellocci.

24′ GOL VADO! I locali raccolgono i frutti dei proprio predominio, Capra verticalizza per Vita. Il bomber rossoblu avanza sulla sinistra e trafigge Ferrante con un preciso tiro in diagonale. 1-0.

Trascorsi i primi 20′. Come da copione il Vado fa la partita, tenendo il mano il pallino del gioco. La NovaRomentin chiude gli spazi e riparte in contropiede sfruttando la velocità dei suoi esterni Saccà e Piscitella, abili nell’uno contro uno.

7′ Vado vicino al vantaggio. Errore in disimpegno del portiere ospite Ferrante su pressione di Capra. Il pallone, deviato in qualche modo da un difensore piemontese, finisce un metro alla sinistra del palo a porta sguarnita.

5′ Ancora i padroni di casa. Iniziativa di Diop sulla sinistra, il quale mette al centro. Bussaglia riceve sulla corta respinta a calcia, a lato di poco.

2′ Vado in attacco. Cross dalla destra effettuato da Capra, Vita incorona di testa. Alto.

Tabellino:

Vado (4-3-1-2): Bellocci; Diop (90′ Mameli), Cottarelli (46′ Casazza), Venneri, Montesano; Mele (66′ Monteverde), Bussaglia, Abonckelet (66′ Lora); Gagliardi; Capra, Vita (77′ Donaggio)

A disp.: Sattanino, Alfiero, Corengia, Damomte. All. De Lucia

NovaRomentin (4-3-2-1): Ferrante; Svystelnyk, Bertoni, Cannistrà, Chelli; Dodaro, Rizzo (59′ Favale), Vernocchi (83′ Gerbino); Saccà (86′ Altomonte), Piscitella (65′ Gerbino); Estrella

A disp.: Agostino, Rosato, De Lorenzis, Bertelenghi, Bugno, Gallo, Altomonte. All. Gonzalez

Arbitri: Andrea Tagliaferri (Lovere). Assistenti: Roberto Pozzi (Varese) e Riccardo Bonicelli (Bergamo)

Note: Pomeriggio terso e soleggiato, fondo sintetico in ottime condizioni. Angoli 5-4. Spettatori 300 circa.

Primo tempo:

Vado Ligure Seconda giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”. Prima gara interna del Vado, che ospita i novaresi della NovaRomentin. Fischio d’inizio quest’oggi allo stadio “Chittolina”, ore 15:00.

Il Vado nella prima giornata ha impattato 1 a 1 nella sfida di cartello in casa del Chisola. Per la NovaRomentin (ex RG Ticino dello scorso anno), risultato analogo a domicilio contro il Derthona.

Incontro disputato in anticipo al sabato, in vista del turno infrasettimanale, previsto mercoledì prossimo. Nell’occasione la squadra di De Lucia andrà a fare visita al Bra.