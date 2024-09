Serie D, Vado. Il “Cottafava bis” comincia con tre punti, il mister: “Per fare un campionato di vertice servono tante componenti”

Vado Ligure. Alfiero e Vita permettono al Vado di tornare a respirare. I rossoblù rialzano la testa battendo 2-0 il Chieri, dopo il tonfo nell’infrasettimanale che ha portato al cambio di guida tecnica. Sulla panchina del Vado, infatti, si è insediato Marcello Cottafava, che oggi ha iniziato la sua seconda avventura con questa squadra. Ritorno felice per il tecnico che ha commentato nel post partita il successo.

Non poteva iniziare meglio il secondo mandato di Cottafava al Vado: “In questa partita non ho inciso praticamente nulla, alla squadra ho chiesto di trovare motivazioni caratteriali, ce ne sono infinite. Me l’hanno dimostrato, poi sicuramente ci sono tante cose da migliorare. Con lo staff porteremo la nostra idea, quindi sicuramente qualcosa cambieremo, ma il punto di partenza è questo spirito di squadra”.

“Oggi i complimenti vanno ai ragazzi che sono partiti titolari – continua il mister -, a quelli che sono entrati durante la partita, quelli fuori che sono stati sempre lì vicini alla squadra a sostenerla, allo staff che è rimasto qua con il mister precedente che ha preparato la partita. Oggi è un lavoro loro. Da martedì partiremo, la settimana è corta però avremo modo di cominciare a lavorare su quelle che sono le idee”.

Come ha trovato la squadra il mister al suo arrivo?: “A livello fisico è difficile dare una misura, nelle altre partite c’era stato un calo finale. Avevo chiesto anche un po’ di gestire palla per non sprecare energie magari inutilmente. In questi primi due giorni ho trovato un gruppo super disponibile, orgoglioso. Se vuoi fare un campionato di vertice bisogna avere tanti componenti, non solo saper giocare a calcio. Lì possiamo fare la differenza, possiamo crescere tantissimo, però in questi due giorni qua la risposta del gruppo nei miei confronti e nel lavoro è stata straordinaria. Io mi metto a disposizione e loro devono fare lo stesso, allora insieme si può fare qualche cosa. Poi scopriremo il tutto meglio alla fine del campionato”.

Nella scorsa stagione abbiamo visto il Vado di Cottafava giocare con il 3-5-2, oggi il modulo ha continuato giocatore con il 4-3-3: “Questo è un aspetto che non volevo modificare e che metteremo in discussione. Ne parleremo a tavolino in modo che questa squadra possa esprimere il massimo potenziale. Anche da questo punto di vista faremo dei ragionamenti e vedremo dopo quale sarà la soluzione“.