Serie D: Vado, il big match in casa del Chisola termina in parità (1-1)

Chisola-Vado 1-1 (76′ De Riggi – 70′ Vita)

Tabellino:

Chisola: Montiglio, Gironda (83′ Scarpetta), Sassi, Rosano, Benedetto, Conrotto (69′ Mazzotta), Viano, Di Lernia, Marchisone, Luxardo (53′ Marmo), De Riggi

A disp.: Bruno, Ambrosio, Kemayou, Degrassi, Lazzaro, Costa. All. Ascoli

Vado: Sattanino, Monteverde (84′ Damonte), Montesano, Bondioli (12′ Venneri), Capra (80′ Lora), Bussaglia, Alfiero (66′ Gagliardi), Vita, Diop, Abonckelet, Cottarelli

A disp.: Bellocci, Corengia Donaggio, Mele, Cartiere. All. De Lucia

Arbitri: Andrea Santeramo (Monza). Assistenti: Franzjoseph Grasso e Giuseppe Trafiletti (Acireale)

Note: Pomeriggio piovoso, fondo sintetico in buone condizioni. Ammoniti: Rosano, Conrotto, Sassi, Benedetto, Mazzotta (C), Vita e Monteverde (V)

Vinovo (Torino). Su il sipario. Big-Match d’apertura. La 1° giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, anteponeva immediatamente due fra le possibili candidate alla vittoria finale.

Il Vado ha esordisto infatti in casa del Chisola, squadra e campo contro cui i rossoblu al termine della passata stagione si aggiudicarono la finale Play-Off (0-1, rete di Mikhayloskiy).

I torinesi, giunti secondi l’anno scorso (battagliando fino in primavera con l’Alcione Milano), hanno cambiato poco mentendndo il grosso della loro assotura. Perso Ponsat, rimpiazzato con Marchisone (dal Bra).

Il Vado, di contro, ha rivoluzionato la squadra allestito una vera corazzata, composta da una rosa assai ampia e con individualità eccellenti in tutte le zone del campo.

Resoconto:

Primo tempo, fin da subito caratterizzato dalla pioggia, tattico e bloccato.

I locali devono fare a meno del loro centravanti principe Rizq (squalificato). Dopo soli 10′ mister De Lucia è costretto a sostituire il centrale Bondioli (problema muscolare), al suo posto entra Venneri. La formazione viene immediatamente ridisegnata, passando dal 4-4-2 preparato in partenza al 3-5-2.

Chisola, ben messo in campo, che chiude le linee di passaggio. Il Vado fa sfogare gli avversari – particolarmente aggressivi – nei primi 20′ e quindi prende in mano il pallino del gioco, faticando però in un primo momento a trovare spazi. Unico spunto nella prima frazione è di marca ospite, con Vita, imbeccato da Diop. Il colpo di testa dell’attaccante vadese termina alto di poco.

Nella ripresa il Vado spinge maggiormente alla ricerca del vantaggio. E a metà secondo tempo sblocca il risultato. Iniziativa di Gagliardi (subentrato dalla panchina), che va via a due avversari e libera l’accorente Vita. Il destro diagonale del “bomber” rossoblu si insacca a fil di palo, non lasciando scampo al portiere Montiglio.

La gara a quel punto sembrerebbe in controllo per il Vado, ma padroni di casa non demordono e 5′ più tardi guadagnano un calcio di rigore.

Dagli undici metri De Riggi si fa ipnotizzare da Sattanino, il quale intuisce l’angolo alla propria destra. Lo stesso De Riggi è tuttavia il più lesto a fiondarsi sulla respinta, ribadendo in rete.

A seguire il quadro completo con i risultati della 1^ giornata.

Bra 1 – Asti 1 (giocata ieri)

Albenga 3 – Sanremese 1,

Cairese 2 – Borgaro 1,

Chieri 2 – Saluzzo 1,

Chisola 1 – Vado 1,

Gozzano 1 – Fossano 2,

Imperia – Ligorna (sospesa al 55′ sul risultato di 0 – 1),

NovaRomentin 1 – Derthona 1,

Vogherese 2 – Città di Varese 2,

Lavagnese – Oltrepò (rinviata)