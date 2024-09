Serie D: il Vado rialza la testa, 2 a 0 al Chieri

Vado-Chieri 2-0 (26′ Alfiero, 81′ Vita)

Secondo tempo:

90’+6 Fischio finale: Vado-Chieri 2-0.

90’+4 Vado vicino al tris. Venneri serve il taglio in profondità di Donaggio. Tiro dritto per dritto diretto all’angolo alto. Faccioli si esibisce in una bella e difficile parata in tuffo, mandando in corner.

90′ Sei minuti di recupero.

81′ GOL VADO! Gagliardi dalla destra pennella in mezzo. Abonckelet si inerpica di testa. Il pallone colpisce il palo. Sulla ribatuta Vita è il più lesto a fondarsi e ribadire dentro. 2-0.

70′ Sulla successiva punizione. Calcia Gagliardi; Faccioli si esibisce in un’efficace parata plastica.

69′ Chieri in dieci uomini. Intervento in ritardo sulla trequarti sinistra di Fiumanò ai danni di Vita. Il difensore torinese, già ammonto, si vede sventolare il secondo cartellino giallo. Lasciando pertanto anzitempo il rettangolo verde.

60′ Brutta palla persa dal Vado a centrocampo. Ferrara viene lanciato a rete. Fondamentale intervento difensivo in ripiegamento di Montesano.

51′ Vita tenta dalla lunetta. Faccioli si distende e para. Vado, dopo un primo tempo al risparmio, sembra essere sceso in campo con un piglio diverso in questo avvio di ripresa.

49′ Altra opportunità per i padroni di casa. Vita scappa a sinistra e crossa al centro. Alfiero apriona il pallone al limite dell’area piccola; anziché girarsi però allarga (per nessuno). L’azione sfuma.

47′ Vado subito in attacco. Capra riceve sulla trequarti e calcia, Faccioli respinge lateralmente. Sulla ribattuta Vita prova lo scavetto da posizione defilata. Lo stesso Faccioli, reattivo, non si fa sorprendere e chiude in corner

Primo tempo:

45’+2 Fine primo tempo: Vado-Chieri 1-0.

45′ Due minuti di recupero.

42′ Chieri vicino al pareggio. I piemontesi stanno collezionando calci d’angolo a iosa (il nono al momento). Nell’ultimo della serie, una sponda aerea libera Ferrara sul primo palo, il quale in spaccata va a botta sicura. Un difensore vadese salva provvidenzialmente sulla riga.

39′ Vado in avanti. Abonckelet vince un contrasto sulla trequarti e serve a destra Alfiero. Conclusione alta.

35′ Diop sbaglia il disimpegno. Binous tira dai venti metri. Palla a lato non di molto.

Viene notato un buco nella rete della porta di sinistra (rispetto alla tribuna). Gioco fermo, le squadre ne approfittano per fare un time-out.

28′ Subito opportunità Chieri. Dormita della retroguardia vadese. Un giocatore ospite dal fondo mette al centro. Ferrara, in una sorta di rigore in movimento, spara alle stelle da posizione favorevole.

26′ GOL VADO! Altra punizione, questa volta dal vertice sinistro dell’area. Capra mette in mezzo, un difensore ospite respinge. Sulla ribattuta Lora calcia a botta sicura. La troiattoria viene deviata sotto misuta: il tocco decisivo è di Alfiero, che con una zampata – sul filo del fuorigioco – mette fuori causa il portiere. Primo centro in rossoblu dell’attaccante. 1-0.

24′ Punizione Vado in zona trequarti, posizione centrale. Va Vita; il portiere piemontese Faccioli sventa in tuffo.

Trascorso il primo quarto d’ora. Nulla di significativo da segnalare; Vado che tiene maggiormente il posseso del pallone, ma con qualche imprecisione di troppo in fase di costruzione (sintomo del momento psicologico non favorevole).

Il Chieri, ordinato, prova ad agire di rimessa. In un paio di situazioni due cross insidiosi sono stati smanacciati da Bellocci.

Nel Vado sempre indisponibili i difensori Bondioli, Cottarelli e il giovane centrocampista Michelucci.

Cottafava schiera la squadra con un 4-3-3. Bellocci in porta. In difesa Diop e Monteverde terzini; Casazza e Montesano centrali. A centrocampo rientra Lora in cabina di regia (esordio dal primo minuto per l’ex Torres); Bussaglia e Abonckelet le mezzeali. Davanti il tridente con Capra e Vita esterni, Alfiero punta centrale.

Tabellino:

Vado: Bellocci, Monteverde, Montesano, Lora (90’+2 Mameli), Capra, Bussaglia (62′ Gagliardi), Alfiero (70′ Donaggio), Vita, Diop (83′ Venneri), Abonckelet (83′ Mele), Casazza

A disp.: Sattanino, Mameli, Corengia, Venneri, Donaggio, Mele, Damonte, Di Matteo. All. Cottafava

Chieri: Faccioli, Parinello (66′ Borgna), Silvestri, Nesci, Souhamoro (83′ Bettini), Fiumanò, Ferrara, Dumani, Binous, Guida (73′ Marino), Palmiere (60′ Silano)

A disp.: Andreoli, Morra, Bettini, Gaido, Parigi, Rega. All. Molluso

Arbitro: Francesco Aloise (Voghera). Assistenti: Nicola Prestini (Pavia) e Riccardo Benzi (Crema)

Note: Pomeriggio nuvoloso (20°), fondo sintetico in buone condizioni. Al 69′ espulso Fiumanò (C) per doppia ammonizione. Angoli 6-9. Spettatori 250 circa.

Vado Ligure. Quarta giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”.

Il Vado ospita il torinesi del Chieri, a quattro giorni dall’inaspettata e clamorosa debacle contro di Bra (5 a 0), che nel turno infrasettimanale di mercoledì – dopo solo 3 partite – è costata la panchina a mister Silvestro De Lucia. Fischio d’inizio questo pomeriggio, ore 15:00, allo stadio “Chittolina”.

A rientrare sulla panchina rossoblu, dopo la separazione avvenuta in estate, è Marcello Cottafava.

Situazione pertanto analoga a quella avvenuta lo scorso anno. Quando, dopo l’esonero del calabrese Mancini (avvenuto sempre dopo 3 giornate) subentrò in corsa lo stesso Cottafava, conducendo poi la squadra al 4° posto e alla successiva vittoria dei Play-Off.

La situazione di classifica è peraltro uguale a quella di un anno fa: 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta).